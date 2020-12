Corona-Pandemie Corona in Herne: 56 Bewohner in Seniorenheim infiziert

Herne. In einem Herner Seniorenheim haben sich 56 Bewohner mit Corona angesteckt. Die Betroffenen wurden isoliert, Besuche sind nicht möglich.

Im Seniorenheim Flora Marzina im Herner Stadtteil Crange haben sich 56 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigt der Betreiber Emvia Living.

Seit November fänden in der Flora Marzina "anlassbezogene und zusätzliche stichprobenweise Schnelltests" statt, sagte ein Sprecher von Emvia Living zur WAZ. Einen Tag vor Heiligabend hätten diese Schnelltests bei einigen Bewohnern positive Ergebnisse gezeigt. In Absprache mit dem Gesundheitsamt sei das Haus daraufhin für Besucher geschlossen worden. Außerdem seien die Betroffenen in ihren Zimmern isoliert worden. Bei einer Reihentestung mit Hilfe des präziseren PCR-Tests seien anschließend 46 Bewohner, bei einem weiteren Test dann 56 Bewohner positiv getestet worden.

Betreiber: Infektionskette wirksam durchbrochen

Allen Bewohnern gehe es den Umständen entsprechend gut, einige zeigten "leichte Covid-typische Symptome", so der Sprecher weiter. Das Pflegepersonal teste die bisher negativ getesteten Bewohner nun alle zwei Tage mit einem Schnelltest. "Erfreulicherweise waren alle Ergebnisse erneut negativ, so dass davon ausgegangen werden kann, dass die Infektionskette wirksam unterbrochen wurde", so der Sprecher.

Die Angehörigen seien über den Corona-Ausbruch von der Einrichtung informiert worden. Aktuell könnten Besucher wegen der Lage nicht ins Haus: "Ausnahmen sind nur in dringlichen Fällen möglich – dazu gehört zum Beispiel Sterbebegleitung durch Angehörige."

Das Team der sozialen Betreuung mache jetzt vermehrt Angebote zur Einzelbetreuung. Für die negativ Getesteten gebe es Beschäftigung in Kleingruppen unter Einhaltung des Mindestabstands und mit Mundschutz. "Das Team der Einrichtung versucht nach besten Kräften, die sozialen Beeinträchtigungen durch die Präventionsmaßnahmen so gering wie möglich zu halten", so der Emvia-Sprecher. Wichtig sei, dass sich alle Beteiligten an die Präventionsmaßnahmen und – im Fall der Fälle – an "die dezidierten Infektionskettenunterbrechungskonzepte" halten.

