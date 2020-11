Wellness fürs Pferd dank der Sole-Box in Schermbeck

Der Begriff „läuft“ bekommt bei Svenja Kiekenbeck eine ganz besondere Bedeutung. Denn hier geht es hauptsächlich um Nasen von Pferden und Hunden. Und wenn die laufen, kommt beim Besitzer Freude auf. Und wie das funktioniert? Mit einer Sole-Box.

Seit einigen Monaten hat Svenja Kiekenbeck, die von ihrer Tochter Melina unterstützt wird, auf ihrem Hof eine solche Großrauminhalationsmöglichkeit, und weil diese eben ihr 20 Jahre altes Pferd Blondi von Atembeschwerden befreite, wurden durch das Erzählen auch andere Pferdebesitzer aufmerksam.

Svenja Kiekenbeck befüllt ein Gerät ihrer Sole-Box für Pferd Foto: Lars Fröhlich / FFS

Das war die Initialzündung für die ausgebildete Tierheilpraktikerin, die Sole-Box für andere Tierbesitzer, beziehungsweise deren Vierbeiner, offiziell zu öffnen. Kennengelernt hat sie selbst die Therapieform bei einer Freundin, die mit ihrem erkrankten Pferd an der Nordsee zur Kur war.

Schnell von Beschwerden befreit

Dieses Pferd wurde dort in der Sole-Box behandelt und war ratzfatz von seinen Beschwerden befreit. „Das ging sehr schnell und war kaum zu glauben,“ erinnert sie sich.

Atemprobleme und Atemwegserkrankungen sind bei Pferden gar keine Seltenheit, berichtet Svenja Kiekenbeck.

„Die Pferde bewegen sich im Allgemeinen zu wenig, stehen oft in der Box“, so der Grund. Melanie Kiekenbeck schließt an: „Die Tiere müssten mindestens drei Stunden in der Woche im gestreckten Galopp laufen, um die Lunge zu durchlüften“ sagt sie und scherzt: „Durch den langen Hals ist der Weg durch die Luftröhre in die Lunge auch recht lang“.

Goldi hatte schon längere Zeit Atemprobleme und war nicht mehr sehr leistungsfähig. Eine Bronchoskopie stand an. Nach ihrer Erfahrung an der Nordsee, baute sie mit ihrem Ehemann die Box auf ihrem Hof, nahm sie in Betrieb und siehe da, recht schnell löste sich der Schleim. Svenja Kiekenbeck freut sich: „Blondi hat wieder Spaß an der Bewegung.“ Die Bronchoskopie ist vom Tisch.

Sogar zwei Pferde passen nebeneinander

Die Sole-Box ist etwa 20 Quadratmeter groß, das Pferd kann darin entspannt stehen, atmen und sich auch ein paar Schritte bewegen. Die Tiertherapeutin fügt an, dass durchaus zwei Pferde, die sich auf der Wiese gut verstehen, nebeneinander Platz haben.

Die Tiere atmen hier die Sole nicht nur ein, sondern nehmen es auch über die Haut auf. Dabei wird der Nebeneffekt einer Therapie für Hautprobleme wie Sommerekzeme gleich mitbehandelt.

Die Sole-Box ist natürlich nicht nur für Pferde eine sinnvolle Angelegenheit, quasi jedes Tier kann bei Erkältungssymptomen die Box in Anspruch nehmen. Der Hund einer bekannten Familie hat die Soletherapie kürzlich bereits ebenfalls erfolgreich genutzt.

Für die Sole-Box vernebelt Svenja Kiekenbeck Sole aus dem Toten Meer. „Diese ist reich an Mineralien und wird unter Reinstraum-Bedingungen hergestellt und anschließend filtriert, um eine naturreine Qualität zu erreichen. Zusätzlich wird der salzhaltige Nebel von den Kiekenbecks auch noch mit Sauerstoff angereichert.

„Dadurch werden Lungen und Bronchien erweitert und unter anderem das Immunsystem gesteigert“, so die Pferdebesitzerin. Kontakt: 01721360796.