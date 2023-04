26 Autos aufgebrochen - Polizei fasst Verdächtige

Symbolbild. Zwei junge Männer haben am frühen Samstagmorgen in Castrop-Rauxel offenbar mindestens zwei Dutzend Scheiben von Autos eingeschlagen.

Castrop-Rauxel. Nach Vandalismus an mindestens zwei Dutzend Autos hat die Polizei in Castrop-Rauxel am Samstagmorgen dank eines Zeugen zwei Männer gefasst.

Zwei junge Männer sind am frühen Samstagmorgen von der Polizei gefasst worden. Sie sollen an mindestens zwei Dutzend Autos Fenster eingeschlagen haben. Am Mittag hatte die Polizei bereits Hinweise auf 26 Vandalismus-Fälle, hieß es auf Nachfrage in der Leitstelle.

Gegen 6.30 Uhr hatte ein Anwohner auf der Josefstraße die zwei Männer beobachtet, wie sie die Scheibe eines geparkten Autos einschlugen. Er alarmierte die Polizei. Eine halbe Stunde davor hatte bereits ein anderer Autobesitzer eine Sachbeschädigung angezeigt.

Autoscheiben eingeschlagen: Täter nutzten vermutlich einen Notfallhammer

Alle Fälle ereigneten sich laut Polizei im Bereich auf und um die Josefstraße im Castrop-Rauxeler Stadtteil Habinghorst. Die Täter hatten bei den betroffenen Fahrzeugen jeweils mindestens eine Scheibe eingeschlagen. In einigen Fällen seien Gegenstände aus den Autos geklaut worden, berichtete die Polizei am Samstag.

„Bei einem der Tatverdächtigen konnte ein Nothammer aufgefunden werden“, der bei den Taten vermutlich eingesetzt worden war, teilte die Polizei mit. Auch mögliche Tatbeute sei bei den beiden Männern im Alter von 19 und 22 Jahren sichergestellt worden, hieß es. Beide seien zudem einschlägig „hinreichend polizeilich bekannt“, berichtete die Polizei.

Die beiden Männer sollten noch am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden, hieß es. Bis gegen 9 Uhr seien der Polizei 16 Fälle zur Anzeige gebracht worden, hieß es in der Leitstelle. Bis zum Mittag stieg die Zahl um weitere zehn Fälle. „Es könnten möglicherweise noch mehr werden“, vermutete man in der Polizei-Leitstelle.

