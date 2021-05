Impfstraße zwischen Kirchenbänken - Ärzteteam im Gotteshaus

Castrop-Rauxel. In einem Gotteshaus in Castrop-Rauxel wird gegen Corona geimpft. Für viele Menschen „ein ganz besonderer Anlass“, in die Kirche zurückzukehren.

In einer katholischen Kirche in Castrop-Rauxel impfen an diesem Mittwoch Ärzte einer nahe gelegenen Praxis ihre Patienten gegen das Coronavirus. Mehr als 200 Leute sollen bis zum Mittag im Kirchenschiff immunisiert werden, wie Pastor Bernhard Dlugos der St. Antonius-Kirche im Stadtteil Ickern sagte. In Abstimmung mit den Gemeindegremien habe er die Kirche gerne für diesen Zweck zur Verfügung gestellt, weil in der Gemeinschaftspraxis nicht ausreichend Platz war.

Die Impfaktion unter dem Kreuz soll wöchentlich wiederholt werden, solange Bedarf bestehe. „Wir haben hier Platz und viel Luftraum, in dem sich die Aerosole verflüchtigen“, sagte Dlugos. Außerdem könnten die Mediziner von einer eingespielten Logistik profitieren, die im Laufe der Pandemie-Monate für Gottesdienste eingerichtet wurde: Die Laufwege sind markiert, im zum Wartebereich umfunktionierten Hauptschiff ist jede zweite Kirchenbank gesperrt.

Die Plätze sind nummeriert, es gibt Desinfektionsspender und in den Seitenschiffen Platz für die eigentliche Impfung. Barmherzigkeit und Krankensorge seien außerdem schon immer Aufgabe von Kirche gewesen, erläuterte Dlugos. Auch für viele Risikopatienten, die in der Pandemie Kirchen gemieden hätten, sei der Impftermin im Kirchenschiff sicherlich „ein ganz besonderer Anlass“ zurückzukehren. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Castrop-Rauxel