Caritas Gladbeck bietet Familien Beratungen am Telefon

Gladbeck Lockdown und Homeschooling kann Familien belasten. Caritas Gladbeck berät jetzt in zusätzlichen telefonischen Sprechstunden.

Homeschooling, Homeoffice, fehlende soziale Kontakte, Existenznöte, Sorgen um die Gesundheit der Familie: Wem derzeit alles über den Kopf wächst, kann jetzt die zusätzliche telefonische Sprechstunde der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Caritasverbandes Gladbeck in Anspruch nehmen. Die Beratung kann anonym erfolgen und ist kostenlos.

Dabei haben die Berater die verschiedenen Perspektiven der Beteiligten im Blick, so die Caritas. Viele Eltern beobachten derzeit eine zunehmende Aggressivität bei ihren Kindern. Es fehlen soziale Kontakte, das Miteinander und Austoben im Sportverein, etc. Zudem seien insbesondere Kinder und Jugendliche, bei denen Übergänge anstehen, verunsichert: der Wechsel von der Kita zur Grundschule, von der Grundschule zur weiterführenden Schule, von der Schule in den Beruf/das Studium – nichts kann wie in den Vorjahren vorbereitet und begleitet werden.

Die Sehnsucht nach Treffen mit Freunden ist groß

Viele Jugendliche haben zudem das Gefühl, den Kontakt zu ihren Freunden zu verlieren. Die Sehnsucht nach „Normalität“, nach Ausgehen und Treffen ist groß. Zeitgleich befürchten viele, durch das digitale Lernen und das Lernen alleine zu Hause den Anschluss in der Schule zu verlieren. Eltern sind erschöpft, dabei sind die Ansprüche auf allen Ebenen enorm: Haushalt, Homeschooling, Homeoffice, viel Zeit mit allen gleichzeitig daheim, wenig soziale Kontakt.

Die Berater stehen für Eltern, Kinder und Jugendliche zur Verfügung. Sie sind montags und freitags von 8 bis 13 Uhr sowie dienstags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr erreichbar. Zusätzliche Sprechzeiten direkt bei einem Berater, die im Anschluss an Homeoffice/Homeschooling bzw. davor in den Tag integriert werden können, finden ab sofort dienstags von 19.30 bis 21.30 Uhr und donnerstags von 6 bis 8 Uhr statt. Die Telefonnummer lautet: 02043/27 91 85.

