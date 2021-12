Verkehr Zwölfjähriges Mächen bei Unfall in Bottrop schwer verletzt

Bottrop. Eine Zwölfjährige ist am Freitag auf der Lindhorststraße schwer verletzt worden. Sie war hinter einem Bus auf die Fahrbahn gelaufen.

Ein zwölfjähriges Mädchen ist am Freitag beim Überqueren der Lindhorststraße von einem Auto erfasst und scher verletzt worden.

Lesen Sie hier weitere Nachrichten aus Bottrop:

Nach Angaben der Polizei war das Mädchen gegen 17 Uhr an der Haltestelle Nibelungenstraße aus einem Linienbus gestiegen und war hinter dem Bus auf die Fahrbahn gelaufen, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Zu spät wurde der 40-jährige Fahrer eines Audi A 4, der die Lindhorststraße in Gegenrichtung befuhr, auf das Mädchen aufmerksam. Der Wagen erfasste das Mädchen, das dabei schwer verletzt wurde. Ein zufällig an der Unfallstelle vorbeifahrender Krankentransportwagen brachte es ins Marienhospital.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop