Der Bottroper Bundestagsabgeordnete Michael Gerdes (60) bekommt parteiintern Konkurrenz. Was sich bereits angedeutet hatte, ist nun offiziell. Der Gladbecker Landtagsabgeordnete Michael Hübner (47) tritt gegen den Amtsinhaber an und kämpft um die Bundestagskandidatur im Wahlkreis Bottrop / Recklinghausen III, der die drei Städte Bottrop, Gladbeck und Dorsten umfasst.

Der Stadtverbandsvorstand der SPD hat einstimmig (bei drei Enthaltungen) beschlossen, den ehemaligen Gladbecker Fraktionschef und amtierenden Landtagsabgeordneten als Kandidaten vorzuschlagen. Zuvor hatte bereit der Unterbezirk Bottrop Michael Gerdes nominiert – ebenfalls einstimmig. Die Entscheidung fällt nun auf der Wahlkreisversammlung.

Der Bottroper Bundestagsabgeordnete bleibt gelassen und will um sein Amt kämpfen

Michael Gerdes reagiert „relativ gelassen“ auf die Ankündigung. Dabei ist es eher ungewöhnlich, dass sich ein Amtsinhaber einer Kampfkandidatur stellen muss. Doch das sei demokratisches Verfahren, so der Amtsinhaber, und dann kämpferisch: „Ich stelle mich dem Wettbewerb und denke gar nicht daran, meine politische Arbeit zu beenden.“ Im Gegenteil, er habe noch viel vor und wolle viel für die Region erreichen.

Der ehemalige Prosper-Betriebsrat Gerdes verweist auf seinen Einsatz in der Arbeits- und Sozialpolitik. „Wir arbeiten an einer Rentenreform, die wir auf den Weg bringen wollen und wollen dabei auch die Berufsunfähigkeitsrente neu aufstellen.“ Dazu habe die Situation rund um Corona gezeigt, dass es Regeln und Vorgaben im Homeoffice brauche, damit sich Arbeitgeber dort nicht rausziehen können.

Gladbecker Michael Hübner sieht in seiner Kandidatur einen „nahe liegenden Schritt“

Dazu arbeite er von Berlin aus an der Frage, wie man die Region neu aufstellen könne. Da gebe es die Arbeitsgemeinschaft der Abgeordneten aus der Emscher-Lippe-Region, in dem er auch vertreten sei. Da gehe es um Fragen was mit ehemaligen Bergbauflächen geschehen soll. Gerade Themen wie Wasserstoff oder auch innovative, visionäre Verkehrskonzepte könnten hier eine Rolle spielen – etwa im Bereich der Freiheit Emscher.

Sein Gladbecker Konkurrent unterstreicht, dass er sich über die Nominierung freue. Für ihn sei es ein nahe liegender Schritt gewesen, die Bundestagskandidatur ins Auge zu fassen. „Ich habe mich in meiner ganzen Zeit als Politiker dafür eingesetzt, dass unsere Städte endlich fair finanziert werden. Die wichtigsten Entscheidungen fallen in Berlin – etwa für den Altschuldenschnitt, den ich seit Jahren fordere. Nur so können wir in unseren drei Städten Schulen modernisieren, Kitaplätze ausbauen, die Mobilität von morgen auf die Straße bringen oder unsere lokale Wirtschaft gezielt stärken. Deshalb möchte ich auch als Bundestagsabgeordneter kandidieren.“ Zudem setzt auch er auf die Wasserstofftechnik.

Wahlkreiszuschnitt: Hübner kann künftig nicht mehr auf sein Landtagsmandat bauen

Dabei ist Hübners Kandidatur nicht unumstritten. Denn: Der Blick nach Berlin erfolgt sicher auch, weil Hübner künftig nicht mehr auf sein Landtagsmandat bauen kann. Der beabsichtigte Neuzuschnitt der Landeswahlkreise soll sein „Hoheitsgebiet“ Gladbeck aufteilen, das Bottrop sowie Gelsenkirchen zugeschlagen wird. Trotz Proteste der Landes-SPD, geht offensichtlich auch Hübner davon aus, dass aufgrund der CDU-FDP-Mehrheitsverhältnisse der Entwurf für die Wahlkreisneueinteilung nicht mehr wesentlich verändert wird.

Zuvor war Hübner im September als SPD-Kandidat bei der Landratswahl im Kreis Recklinghausen gescheitert. Es gibt daher Stimmen, wonach er um sein politisches Überleben kämpfe. Kritik kommt auch aus der Gladbecker Stadtgesellschaft. So wurde Hübner in einem Leserbrief vorgeworfen: „Der Landtagsabgeordnete, der erst kürzlich als Landratskandidat gescheitert ist, sieht die SPD wohl als Selbstbedienungsladen für seine Lebensplanung an.“

Bottroper SPD-Vorsitzende ist optimistisch, dass Michael Gerdes sich durchsetzt

Die Bottroper SPD-Vorsitzende Sonja Voßbeck bleibt – wie Michael Gerdes – gelassen. Die Entscheidung trifft die Wahlkreisversammlung „und da wird Michael Hübner sicherlich erklären müssen, warum er sich ausgerechnet jetzt für dieses Amt bewirbt“. Sie sei optimistisch, dass der Amtsinhaber, der gute Arbeit leiste, die Mehrheit der Delegierten überzeugen kann. Allerdings: Anders als zuvor stellen die Bottroper nicht mehr die Mehrheit dieser Versammlung.