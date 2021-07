Zwischen Bottrop und Duisburg im August Busse statt Bahnen

Bottrop/Duisburg. Zwischen Bottrop und Duisburg arbeitet die Bahn im August an den Oberleitungen. Deshalb gibt es auf der Linie RE 44 Busersatzverkehr.

Wegen Oberleitungsbauarbeiten kommt es auf der Linie RE 44 „Fossa-Emscher-Express“ auf dem Streckenabschnitt zwischen Duisburg Hbf und Bottrop Hbf vom 1. bis 15. August zu Einschränkungen: Am 1. August verspäten sich einige Züge um bis zu fünf Minuten. Vom 2. bis 13. August werden abends Züge durch Busse ersetzt. Am 14. und 15. August fahren durchgängig Busse statt Bahnen. Die Verbindungen von Duisburg nach Moers sind nicht betroffen.

Von Duisburg Hbf nach Bottrop Hbf: Am Sonntag, 1. August, verkehren die Zugverbindungen ab Duisburg Hbf in den Abendstunden ab 21.05 Uhr mit späteren Abfahrts- und Ankunftszeiten von bis zu fünf Minuten. Für die ausfallenden Züge vom 2. bis 15. August wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. In Duisburg starten die Ersatzbusse zur Minute 18, Bottrop Hbf wird zur Minute 11 erreicht.

Von Bottrop Hbf nach Duisburg Hbf: Am Sonntag, 1. August, verkehren die Zugverbindungen ab Bottrop Hbf in den Abendstunden ab 21.33 Uhr mit späteren Abfahrts- und Ankunftszeiten von bis zu fünf Minuten. Für die ausfallenden Zugverbindungen vom 2. bis 15. August wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. In Bottrop starten die Ersatzbusse zur Minute 47. Duisburg Hbf wird zur Minute 40 erreicht und somit 47 Minuten später als die Ankunft der regulären Zugverbindungen.

Haltestellen der Ersatzbusse: Duisburg Hbf Haltestelle „Neudorfer Straße“; Oberhausen Hbf Haltestelle „Oberhausen Hbf“; Osterfeld Süd Haltestelle „Oberhausen-Osterfeld Süd Bf“; Bottrop-Vonderort Haltestelle „Vonderort Bf“ Bottrop Hbf Haltestelle „Bottrop Bahnhof“ Der Ersatzfahrplan ist auf der Homepage der Nordwestbahn unter www.nordwestbahn.de verfügbar und in der VRR-Verkehrsauskunft abrufbar.

