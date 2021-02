Bei einem Brand im Zimmer eines Seniorenheims an der Kirchhellener Straße wurden zwei Frauen verletzt.

Feuerwehr Zwei Verletzte bei Brand in Bottroper Seniorenheim

Bottrop . Eine Bewohnerin und eine Mitarbeiterin eines Seniorenheims sind am Abend bei einem Brand verletzt worden. Sie kamen ins Krankenhaus.

Bei einem Zimmerbrand in einem Seniorenheim an der Kirchhellener Straße sind am Abend zwei Frauen verletzt worden: eine Bewohnerin und eine Mitarbeiterin, die sie aus der Brandwohnung geholt hatte. Beide kamen ins Krankenhaus.

Nach Angaben der Feuerwehr war der Alarm eines Brandmelders gegen 18.10 Uhr auf der Feuerwache eingelaufen. „Fast zeitgleich kam auch der Anruf auf der Leitstelle: Jawohl, hier brennt es wirklich“, sagt Feuerwehrsprecher Michael Duckheim. Die Löschtrupps hatten einen denkbar kurzen Weg zum Einsatz: einmal quer über die Hans-Sachs-Straße.

Als die Retter eintrafen, hatte eine Mitarbeiterin die Bewohnerin schon aus der Brandwohnung geholt. Beide wurden vom Rettungsdienst betreut und ins Krankenhaus gebracht. „Das Feuer selbst war schnell gelöscht“, sagt Duckheim. Parallel brachte die Feuerwehr noch weitere Nachbarn der Brandwohnung in Sicherheit. Die Brandursache ist bisher ungeklärt.