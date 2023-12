Zwei Unfallfluchten in Bottrop: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach Unfällen in Bottrop Zeugen.

Bottrop. Die Polizei sucht Zeugen eines größeren Auffahrunfalls in Bottrop. Bei einer weiteren Unfallflucht konnte die Verursacherin ermittelt werden.

Nach zwei Unfallfluchten am Wochenende in Bottrop sucht die Polizei Zeugen.

Am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr hat ein schwarzes Auto mit Münchener Kennzeichen einen Auffahrunfall auf der Hans-Böckler-Straße verursacht. Er fuhr von der Dieter-Renz-Halle unvermittelt in den Verkehr, so dass ein Auto ausweichen und ein anderes stark abbremsen musste.

Eine 25-Jährige wurde dabei leicht verletzt, es entstanden 1750 Euro Sachschaden. Der Fahrer des Münchener Autos fuhr einfach weiter. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

Am Samstagnachmittag gegen 17.20 Uhr hat eine 76 Jahre alte Autofahrerin am Droste-Hülshoff-Platz einen anderen Pkw touchiert und einen Sachschaden von etwa 2000 Euro verursacht. Auch sie fuhr einfach weiter, konnte aber später von der Polizei ermittelt werden.

