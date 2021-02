Zwei Unfälle in Folge: Polizei kassiert Autoschlüssel

Ein Autofahrer war in Bottrop und Recklinghausen in zwei Unfälle in Folge verwickelt.

Bottrop. Ein Autofahrer (64) war kurz hintereinander in Bottrop und Recklinghausen in Unfälle verwickelt. Die Polizei nahm ihm den Autoschlüssel ab.

Nach zwei Unfällen in Folge hat die Polizei einem Autofahrer die Weiterfahrt verboten. Am Dienstag, gegen 14.45 Uhr, fuhr ein 64-jähriger Autofahrer aus Xanten auf dem Ostwall. Vor dem Kreuzungsbereich zum Westwall stieß er an der Ampel mit einer 22-jährigen Autofahrerin aus Dorsten zusammen. Die Autofahrerin verletzte sich leicht. Sie wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Bereits gegen 13.30 Uhr war der 64-Jährige mit seinem Auto in Bottrop auf der Hans-Sachs-Straße mit einem Lkw aus den Niederlanden zusammengestoßen. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Zeugen konnten das Kennzeichen ablesen. Bei dem Fahrzeug handelt es um das Auto des 64-Jährigen, der im weiteren Verlauf auch in den Unfall in Dorsten verwickelt war. Dem 64-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüsselsichergestellt.

