Zwei Schwerverletzte nach einem Unfall in Kirchhellen

Bottrop-Kirchhellen. Eine 72-Jährige Gladbeckerin und ein 66-jähriger Dorstener wurden bei einem Unfall schwer verletzt. Autos kollidierten auf einer Kreuzung.

Bei einem Unfall in Bottrop-Kirchhellen sind am Dienstagmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 11.55 Uhr an der Kreuzung zwischen Dorstener Straße und Hackfurthstraße, so die Mitteilung der Polizei. Eine 72-jährige Autofahrerin aus Gladbeck und ein 66-jähriger Autofahrer aus Dorsten wurden dabei schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 72-Jährige auf der Hackfurthstraße in Richtung Huyssenstraße in Gladbeck unterwegs. Beim Überqueren der Kreuzung kollidierte sie mit einem 66-jährigen Autofahrer aus Dorsten, der auf der Dorstener Straße Richtung Dorsten fuhr.

Die beiden Verletzten müssen stationär im Krankenhaus behandelt werden

Beide Verletzte mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurden, heißt es weiter seitens der Polizei. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf 17.500 Euro.