Bei einem Auffahrunfall am Ruhehorst sind zwei Autofahrer leicht verletzt worden.

Unfall Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall am Ruhehorst

Bottrop. Bei einem Auffahrunfall am Ruhehorst sind am Freitag zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Eine Bottroperin wurde ins Krankenhaus gebracht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall am Ruhehorst

Bei einem Auffahrunfall am Ruhehorst sind am Freitag zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein 54-jähriger Düsseldorfer mit seinem Fahrzeug von der Bottroper Straße aus nach links in den Ruhehorst abbiegen. Verkehrsbedingt bremste er sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Eine 36-jährige Bottroperin bemerkte dies zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Beide Beteiligten wurden bei der Kollision leicht verletzt, die Bottroperin wurde ins Krankenhaus gebracht. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.