Zwei Jugendliche wurden bei Kollision leicht verletzt

Bottrop. Bei einem Unfall an der Einmündung Aegidi-/Tannenstraße sind zwei Jugendliche leicht verletzt worden. Sie waren mit einem Auto zusammengestoßen.

Bei einem Unfall in Batenbrock sind am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr zwei Jugendliche leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein 36-jähriger Autofahrer aus Bottrop von der Aegidistraße nach links in dieTannenstraße einbiegen. Auf der Aegidistraße kam ihm ein 16-jähriger auf seinem Leichtkraftrad mit seinem 15-jährigen Sozius, beide aus Bottrop,entgegen. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Die beiden Jugendlichen verletzten sich leicht. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand 5400 Euro Sachschaden. Die Aegidistraße war während der Unfallaufnahme einseitig gesperrt.