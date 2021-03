Zwei Festnahmen nach Einbruchsversuch in Bottroper Schule

Bottrop. Nach einem Einbruchsversuch hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Sie prüft, ob die beiden einen weiteren Einbruch begangen haben.

Am Sonntag um 18 Uhr beobachteten Zeugen, wie zwei Bottroper (23, 24) die Scheibe einer Tür der Grundschule an der Straße „In der Welheimer Mark“ einwarfen. Die Zeugen hielten den 24-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 23-Jährige konnte zunächst flüchten, wurde dann aber im Zuge der Ermittlungen aufgegriffen. Beide Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Es besteht der Verdacht des versuchten schweren Diebstahls. Die Polizei prüft einen Zusammenhang mit einem Einbruch in die Schule in der Zeit von Freitag, 18.30 Uhr, bis Samstag, 15.50 Uhr, statt. Unbekannte Täter schlugen die Scheibe einer Nebeneingangstür ein, betraten die Schule und durchsuchten diverse Räume. Hinweise auf mögliches Diebesgut liegen bisher nicht vor Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (0800 2361 111).