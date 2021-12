Die Polizei fahndet nach E-Nike-Dieben in Bottrop.

Kriminalität Zwei E-Bikes in Bottrop gestohlen: Polizei fahndet mit Fotos

Bottrop. Die Polizei sucht nach den Tätern, die zwei hochwertige E-Bikes in Bottrop gestohlen haben. Jetzt hat sie Fotos von Verdächtigen veröffentlicht.

Die Polizei hat nun zwei Fahndungsfotos veröffentlicht. Sie zeigen zwei Männer, die verdächtigt werden, in der Bottroper Stadtmitte zwei hochwertige E-Bikes gestohlen zu haben. Die Tat ereignete sich bereits am 6. August in der Zeit zwischen 3.50 und 4.05 Uhr. Es existieren Aufnahmen einer Überwachungskamera, die die Polizei nun im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung nutzen darf.

Die Polizei sucht nach diesem Mann, er wird verdächtigt am Diebstahl von zwei E-Bikes in Bottrop beteiligt gewesen zu sein. Foto: Polizei / Polizei Recklinghausen

Der eine Verdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, mit schlanker Figur, und schwarzen Haaren. Er trug dunkle Bekleidung – schwarze Jacke und eine blaue Jeans. Auch der zweite Verdächtige ist männlich und schlank, hat ebenfalls schwarze Haare. Er war gekleidet mit einem weißen Pullover und einer schwarzen Hose.

Die Polizei sucht nach diesem Mann, er wird verdächtigt am Diebstahl von zwei E-Bikes in Bottrop beteiligt gewesen zu sein. Foto: Polizei / Polizei Recklinghausen

Hinweise nimmt die Polizei in Recklinghausen entgegen unter 0800 - 2361111

