Zwei Bottroperinnen zeigen im Passmanns: „Die Welt ist bunt“

Bottrop. Nicht nur die Welt sondern auch Bottrop ist bunt: Renate Kraft-Mysliwietz und Annette Friedenstein stellen in Passmanns Kulturkneipe aus.

Die Welt ist bunt - davon sind Annette Friedenstein und Renate Kraft-Mysliwietz nicht nur überzeugt, das wollen sie auch mit ihrer gleichnamigen Ausstellung in Passmanns Kulturkneipe unter Beweis stellen. Dass es dabei nicht nur um unterschiedliche Hautfarben geht, sondern oft auch um Aussagen oder Haltungen dahinter, will vor allem Renate Kraft-Mysliwietz mit ihren großformatigen Bildern in Mischtechnik zeigen, die ab Samstag im Saal zu sehen sind.

Collagenartig verarbeitet die Malerin, die auch Mitglied im Bottroper Künstlerbund ist, oft auch Motive von politischen Ereignissen, wie sie in der Pressefotografie veröffentlicht wurden. In der titelgebenden Arbeit erinnert sie an die Ägypterin mit der Wasserpistole auf Kairos Tahrir Platz während des arabischen Frühlings - lang ist’s her. Aber auch die Pussy-Riot-Kämpferinnen, die in Russland Frauenrechte reklamieren oder Flüchtlinge, die ums Überleben kämpfen, sind zu erkennen. Andere Motive, wie die Marokkanerin, die verschleiert an westlicher Streetart in Tanger vorbei geht, hat sie selbst fotografiert.

Diese Beduinenfrau fotografierte Renate Kraft-Mysliwietz in Marokko. Für das Bild ließ sie eine markante Tätowierung auf der Stirn fort. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

„Natürlich auch meine zwei kleinen Italiener.“ So nennt Renate Kraft-Mysliwietz ein Foto vom Gardasee im Oktober, das den einen zaudernd, den anderen beherzt auf dem Weg ins nicht mehr so warme Wasser zeigt.

Zwischen privatem Blick und Politik in Bottrops Kulturkneipe

Annette Friedenstein, ebenfalls durch zahlreiche Ausstellungen (und ihr Fotoatelier in der Innenstadt) bekannt, lässt Porträts pur sprechen. Da ist die Nigerianerin mit blauer traditioneller Kopfbedeckung, die Inderin, die beim Altmarkt ein Bekleidungsgeschäft betreibt mit bunt schillerndem Gewand: alles große Porträts, fast plakativ mit Ringlicht ausgeleuchtet, die im Thekenraum aber eine kleinformatigere Entsprechung haben. Dort zeigt Friedenstein zum Beispiel die Afrikanerin mit ihrem Mann, ebenfalls in traditioneller heller Kleidung.

Dieser Schauspieler - wie Annette Friedenstein ihn sieht - fand auch einen Platz in der Ausstellung „Die Welt ist bunt“, die am Samstag eröffnet wird. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Aber auch ein Schauspieler mit kraftmeierischer Pose gehört für Annette Friedenstein zur bunten Welt. Renate Kraft-Mysliwietz ist ebenfalls mit kleineren Formaten im Schankraum vertreten, allesamt Porträts. Ein zartes Frauengesicht mit unendlich tief erscheinenden blauen Augen - eine Buntstiftzeichnung. „Mein Arbeitsmaterial dafür stammte sogar von Aldi“, erzählt die Malerin und lacht. Zuletzt hat das Frauen-Duo vor drei Jahren gemeinsam bei Passmanns ausgestellt - damals ging es um echte und vermeintliche „Tierliebe“.

Eröffnet wird „Die Welt ist bunt“ am Samstag, 4. Dezember, 18 Uhr, in Passmanns Kulturkneipe, Kirchhellener Straße 57. Es gilt 2-G.

