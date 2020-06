Zwei Bottroperinnen bei Verkehrsunfällen verletzt

Bottrop. Eine 76-jährige Frau wird auf einem Bottroper Parkplatz angefahren. In Kirchhellen stoßen auf der Bottroper Straße zwei Autos zusammen.

Zwei Frauen aus Bottrop sind heute bei Verkehrsunfällen in Bottrop verletzt worden. Zu dem einem Unfall kam es auf einem Parkplatz am Südring-Center in Alt-Bottrop, zu dem zweiten in Kirchhellen auf der Bottroper Straße in Höhe der Forststraße.

Wie die Polizei berichtet, ist auf dem Parkplatz am Südring-Center eine 76-jährige Fußgängerin angefahren und verletzt worden. Demnach wollte dort ein 21-jähriger Autofahrer aus Bottrop rückwärts ausparken. Dabei übersah der junge Mann aber offensichtlich die ältere Dame aus Bottrop, schildern die Beamten den Unfallhergang. Die 76-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht. Es entstand kein Sachschaden.

Beide Autos wurden abgeschleppt

Auf der Bottroper Straße stießend dagegen zwei Autos zusammen. Die Polizei berichtet, dass eine 19-jährige Autofahrerin aus Bottrop von der Forststraße nach links in die Bottroper Straße abbiegen wollte. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten übersah sie dabei einen 60-jährigen Autofahrer aus Bottrop, der auf der Bottroper Straße in Richtung Kirchhellen unterwegs war.

Die junge Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Autos wurden abgeschleppt, berichtet die Polizei. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.