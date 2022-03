Zwei Bottroper werden bei Auffahrunfall schwer verletzt

Bottrop. Eine Autofahrerin muss in Bottrop an einer Ampel anhalten - das merkt aber der Fahrer hinter ihr offenbar zu spät. Beide kommen ins Krankenhaus.

Zwei Schwerverletzte und ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro: Das ist die Bilanz eines Auffahrunfalles in Bottrop an der Kreuzung Kirchhellener Straße/Nordring.

Eine 44-jährige Autofahrerin aus Bottrop, die am Mittwoch gegen 11 Uhr in Richtung Kirchhellen unterwegs war, musste an der Ampel anhalten. Der 53-jährige Autofahrer aus Bottrop dahinter reagierte offenbar zu spät und fuhr auf.

Beide wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 8000 Euro.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Bottrop:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop