Zwei Bäume umgestürzt - weiter Sturmwarnung für Bottrop

Bottrop . Der Deutsche Wetterdienst warnt für Samstag vor Sturmböen. Bereits Freitagabend musste die Feuerwehr zwei umgestürzte Bäume zersägen.

Der Deutsche Wetterdienst warnt für Bottrop vor Sturmböen. Bis 18 Uhr könnten Sturmböen bis Windstärke 8 auftreten, bis 21 bestehe die Gefahr von weiteren Böen bis Windstärke 7. Bereits am Freitag waren am Bischofssondern und in Grafenwald zwei Bäume umgestürzt.

Der Baum in Grafenwald blockierte nicht nur die Straße, sondern hing auch noch in einer Stromleitung. Zusammen mit einem ELE-Techniker hoben Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Grafenwald den Baum mit einem Kran aus der Stromleitung und zerkleinerten den gestürzten Stamm.

Auf der Oberhausener Straße stürzte eine rund 20 Meter hohe Buche quer über Fahrbahn, Geh- und Radweg. Die Berufsfeuerwehr zerkleinerte dem Baum mit der Kettensäge und zog den Stamm mittels Seilwinde an den Waldrand.

Zwischendurch hatte die Freiwillige Feuerwehr Kirchhellen noch einem Lkw-Fahrer geholfen, der von der A 31 einen brennenden Reifen an seinem Laster gemeldet hatte. Er wartete an der Anschlussstelle Feldhausen auf die Einsatzkräfte. Das Feuer am Reifen war bereits erloschen, als die Ortswehr eintraf. Aber an der Achse wurde noch eine Temperatur von über 350 °C gemessen. Sie wurde mit Wasser heruntergekühlt.

