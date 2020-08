Zwei Agaporniden wollen zusammen bleiben

Tiere in Not

Bottrop. WAZ-Aktion: Tiere in Not - Heute geht es um zwei Agaporniden im Bottroper Tierheim, die nicht ohne Grund auch „Unzertrennliche“ genannt werden.

Zwei Agaporniden wurden ins Tierheim gebracht, nachdem sie in Oberhausen an unterschiedlichen Orten gefunden worden waren: einer in Oberhausen-Borbeck, der andere in der Nähe des Centro. Die beiden Zwergpapageien scheinen aber zusammenzugehören, denn der Neuankömmling wurde „herzlich“ von dem bereits kurz zuvor abgegebenen begrüßt.

Wenn sich kein Besitzer meldet, werden die Beiden vermittelt

Bis jetzt hat sie noch niemand als vermisst gemeldet. Sollte sich auch nach diesem Beitrag kein Besitzer melden, werden die Agaporniden – aber nur gemeinsam - zur Vermittlung frei gegeben. Diese Vogelart wird nicht ohne Grund auch „Unzertrennliche“ genannt.

Das Tierheim ist weiterhin nur nachmittags von 15 bis 18 Uhr geöffnet, außer donnerstags, sonntags und feiertags. Interessenten können Termine auch unter 02041-93848 vereinbaren.