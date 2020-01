Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zur Person: Caroline Johnen

Nach ihrem Soziologiestudium und einer Zeit als Mitarbeiterin an der Fachhochschule in Münster hat sich die gebürtige Sauerländerin Caroline Johnen für die Ausbildung zur Pastoralreferentin entschieden. „Der Wunsch, nicht nur ehrenamtlich für die Kirche tätig zu sein, wuchs schon während des Studiums“, sagt sie. Auch hätten Freunde sie bestärkt, in der Seelsorge zu arbeiten.

Die Ausbildung hat sie in den vergangenen vier Jahren in der Bocholter Pfarrei St. Josef absolviert. Dabei hat sie sich in der Jugendarbeit, der Erstkommunion- und Firmkatechese engagiert und das Caritas-Netzwerk „Helfende Hände“ aufgebaut. „Getragen hat mich auch die Krankenkommunion. Die persönliche Beziehung bereichert beide Seiten“, hat sie erfahren.