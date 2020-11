Zum Vorlesetag gibt es in Bottrop Lesetüten to-go

So, wie im letzten Jahr, kann es wegen Corona nicht werden. Damals las u.a. Ratsfrau Gabriele Sobetzko für Schülerinnen und Schüler in der Lebendigen Bibliothek. In diesem Jahr wird alles digitaler und es gibt „Lesetüten to-go“.

Bottrop. Auch der Fachbereich Jugend und Schule der Stadt beteiligt sich am 20. November am bundesweiten Aktionstag. Digitale Aktion und Lesetüten to-go.

Mit zwei Aktionen beteiligt sich der Fachbereich Jugend und Schule der Stadt am „Bundesweiten Vorlesetag“. Unter dem Motto „Europa und die Welt“ soll am Freitag, 20. November, in ganz Deutschland ein Zeichen zur Leseförderung von Kindern und Jugendlichen gesetzt werden .

In Bottrop haben sich die offene Kindereinrichtung KoT. St. Antonius in der Welheimer Mark, das Team des Spielmobils sowie das Netzwerkteam für Offene Kinder und Jugendarbeit zusammengeschlossen und ein kleines Programm unter den aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen auf die Beine gestellt. Das Team des Spielmobils lädt alle „Bücherwürmer“ und „Leseratten“ zu einem digitalen Vorlesen ein. Ab 11 Uhr lesen Erzieherinnen der Kita „Bunte Welt“ an der Mühlenstraße den Kindern der Gruppe aus dem Buch „Rollewys und Troppel Bos Europareise“ vor. Damit noch mehr Kinder außerhalb der Kita daran teilhaben können, wird die Vorleseaktion per Livestream über den Instagram-Account des Spielmobils geteilt („spielmobil_bottrop“).

Mehrere Partner unterstützen die Aktion

In dem Buch des Spielmobils geht es um zwei Trolle, die von Bottrop aus quer durch Europa reisen. Um Bottroper Kindern und Jugendlichen am Vorlesetag noch mehr Lesestoff zu bieten, hat das Netzwerkteam mit der offenen Kindereinrichtung KoT. St. Antonius „Lesetüten-to-go“ gepackt. Unterstützt wurden sie dabei von der Lebendigen Bibliothek und der Filiale Kirchhellen sowie von der Buchhandlung Erlenkämper. Die „Lesetüten-to-go“ werden am 20. November ab 9.30 Uhr draußen vor der Einrichtung des Spielmobils (Mühlenstraße 16), der KoT. St. Antonius (In der Welheimer Mark 37), vor der Lebendigen Bibliothek (Böckenhoffstraße 30) sowie vor dem Quartiersbüro Prosper III (Kardinal-Hengsbach-Str. 2-4) aufgehängt.

Auch vor der Lebendigen Bibliothek im Kulturzentrum können die „Lesetüten“ zu den Öffnungszeiten (10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr) kontaktlos abgeholt werden. Familien mit Kindern und Jugendlichen die sich aufgrund der aktuellen Corona-Lage in Quarantäne befinden und sich deshalb keine „Lesetüte-to-go“ abholen können, haben die Möglichkeit sich eine Tüte beim Netzwerkteam für Offene Kinder und Jugendarbeit zu reservieren. Große Live-Aktionen wie es sie in Bottrop in den vergangenen Jahren gab, sind wegen der aktuellen Corona-Lage nicht möglich .

Am 20. November ist das Netzwerkteam von 10 bis 14 Uhr unter 02041/704169 erreichbar und es können andere Termine zum Abholen der „Lesetüten“ ausgemacht werden. Mehr Informationen zum „Bundesweiten Vorlesetag“ gibt es unter www.vorlesetag.de .