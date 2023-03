Eine Bahnstrecke in Bottrop musste in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gesperrt werden, weil ein Güterzug mit einem Fahrrad zusammengestoßen war. (Symbolbild)

Polizei Zugunfall in Bottrop: Unbekannter hängt Fahrrad an Brücke

Bottrop. Ein Zug ist in Bottrop mit einem Fahrrad zusammengestoßen. Jemand hatte das Rad an eine Brücke gehängt, der Lokführer konnte nicht mehr bremsen.

Ein Zug ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit einem Fahrrad kollidiert, das jemand an eine Brücke gehängt hatte. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Zugverkehr eingeleitet.

Der Stromabnehmer eines Güterzug war mit 100 Stundenkilometern mit dem Fahrrad zusammengestoßen. Gegen 3.30 Uhr alarmierte der Triebfahrzeugführer eines Güterzuges die Bundespolizei. Bei einer Geschwindigkeit von circa 100 km/h sei sein Zug mit einem Fahrrad kollidiert. Das Fahrrad habe von der Brücke an der Batenbrockstraße in Bottrop gehangen.

Laut Polizeiangaben habe der niederländische Triebfahrzeugführer eine Schnellbremsung eingeleitet. Der auf dem Dach angebrachte Stromabnehmer der Lok, der die elektrische Energie aus der Oberleitung an das Triebfahrzeug weiterleitet, ist dennoch mit dem Rad zusammengestoßen und hat sich verkeilt.

Bundespolizei musste Bahnstrecke in Bottrop sperren

Einsatzkräfte der Bundespolizei veranlassten die Sperrung der Strecke und untersuchten den Unfallort. Der Zug wies leichte Beschädigungen auf. Für eine Weiterfahrt mussten Techniker der Deutschen Bahn verständigt werden, die das Fahrrad aus der Oberleitung entfernen können.

Die Bundespolizei bittet Zeugen um Hinweise. Wer kann Angaben zu Tatverdächtigen machen, die sich in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag mit einem Fahrrad auf der Bahnbrücke an der Batenbrockstraße aufgehalten haben? Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 0800 6888 000 oder an jeder Polizeidienststelle entgegen.

