Zugewucherte Grünflächen: Stadt Bottrop wirbt um Verständnis

Bottrop. Aktuell häufen sich die Beschwerden über zugewucherte Park- und Friedhof-Flächen in Bottrop. Die Stadt wirbt wegen viel Arbeit um Verständnis.

In Bottrop häufen sich die Beschwerden über starkes Pflanzenwachstum, zum Beispiel in Parkanlagen oder auf Friedhöfen. Zuletzt hatte eine Familie auf ein zugewuchertes Grabfeld auf dem Parkfriedhof aufmerksam gemacht. Der Fachbereich Umwelt und Grün wirbt nun um Verständnis.

Das warme Wetter nach den Regenfällen im April und Mai führten dazu, dass in diesem Jahr nicht nur der Rasen und die Gehölze stark wachsen, sondern auch ein hohes Unkrautaufkommen zu verzeichnen sei. Die Vegetation sei im April und Mai durch das zunächst kühle Wetter stark zurückgeblieben. „Bei der aktuellen Witterung schießen die Pflanzen ins Kraut“, so der Fachbereich in einer Mitteilung. Bei einem Zuwachs von 20 bis 30 Zentimetern ragten viele Gehölze in die Wegeflächen und Gehwege.

Zugewucherte Parks und Friedhöfe in Bottrop: Stadt wirbt um Verständnis

Die Mitarbeiter auf den Grünflächen und Friedhöfen seien im Dauereinsatz. Das Säubern und Freischneiden sei dennoch kaum zu bewältigen. Hinzu kämen weitere Aufgaben, die Personal binden. Die Beseitigung des Eichenprozessionsspinners und von Vandalismus-Schäden zählten ebenso dazu wie die Fällung von Gefahrenbäumen. Seit einigen Tagen seien Mitarbeiter des Fachbereichs Umwelt und Grün zudem mit der Wässerung von Straßen- und Jungbäume beschäftigt.

Die Stadtverwaltung bittet deshalb um Verständnis, dass die Grünpflege stellenweise verspätet erfolgt. Über das „Grüne Telefon“ nimmt das Rathaus Hinweise zu Problemen bei der Grünpflege auf. Zu erreichen ist das „Grüne Telefon“ unter der Nummer 02041 705060 und per E-Mail an gruenes.telefon@bottrop.de.

