Zu Weihnachten bekommen Kinder in Bottroper Klinik Geschenke

Chefarzt Dr. Mirco Kuhnigk verteilt als Weihnachtsmann verkleidet in der Kinderklinik des Marienhospitals in Bottrop Geschenke. Foto: Ralf Rottmann/ Funke Foto Services

Bottrop Chefarzt Dr. Mirco Kuhnigk setzt sich eine Weihnachtsmann-Mütze auf und verteilt an kleine Patienten in Bottrop Überraschungspakete.

Husein ist schlapp, der Husten macht ihm schwer zu schaffen, und als es am zweiten Weihnachtstag so um die Mittagszeit an seiner Türe klopft, ist der Fünfjährige zunächst nur mäßig interessiert. Das ändert sich aber, als Dr. Mirco Kuhnigk, Chefarzt der Kinderklinik am Marienhospital in Bottrop, mit einer roten Nikolausmütze das Zimmer betritt. Er wünscht dem kleinen Patienten und seiner Mutter frohe Weihnachten und übergibt dann ein Überraschungspaket.

+++ Wollen Sie keine Nachrichten mehr aus Bottrop verpassen?Dann abonnieren Sie hier unseren WhatsApp-Kanal

Das weckt dann doch Huseins Interesse. Er setzt sich auf, knibbelt schnell die Verpackung ab und hält freudestrahlend eine Kiste mit bunten Steckspielfiguren hoch. „Das trifft genau seinen Geschmack“, bestätigt die Mutter und freut sich, wie aktiv ihr Sohn direkt das Geschenk untersucht.

Wagen mit 50 Schoko-Nikoläusen auf dem Flur

„Dass es in diesem Jahr solche besonderen Weihnachtspräsente in der Kinderklinik gibt, ist schon die Ausnahme“, erklärt Dr. Kuhnigk. Er engagiert sich jedes Jahr zu Weihnachten für seine kleinen Patienten und musste in der Vergangenheit sogar schon mal für den Nikolaus einspringen, weil dessen Pferd krank geworden war und er deshalb nicht in die Klinik kommen konnte.

Dass in diesem Jahr die Geschenke so reichlich ausfallen, liegt am Engagement von Selcuk Demir. Der 34 jährige Bottroper wollte eigentlich schon zu seinem dreißigsten Geburtstag eine Geschenkaktion in der Kinderklinik machen. „Die fiel dann wegen Corona aus“, erzählt der IT-Fachmann, „Und deshalb setze ich in diesem Jahr meine Pläne eben zu Weihnachten um.“ Und so rollt am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Essenswagen mit 50 Schoko-Nikoläusen und mehr als 30 liebevoll verpackten Geschenken durch die Klinikflure.

Ein Ausflug mit dem Infusionsständer in der Hand

Kevin (16 Jahre) und Ahmad (15 Jahre) sind die beiden ältesten Patienten auf der Station. Sie sind nicht so sehr an Geschenken interessiert – obwohl: Schokolade geht immer – sie wollen vor allem schnell nach Hause. Ahmad hat gute Chancen, dass das bald klappt. Er sorgt schon mal für seine Fitness, indem er mit dem Infusionsständer an der Hand einen Ausflug über die Station macht.

+++ Wollen Sie keine Nachrichten mehr aus Bottrop verpassen?Dann abonnieren Sie hier unseren WhatsApp-Kanal

Die jüngste Patientin ist die kleine Miriem. Sie ist eine Woche alt und noch auf den Inkubator angewiesen. Zusätzlicher erhält sie eine Fototherapie, damit ihre Symptome bald wieder abklingen und sie schnell gesund wird.

Spender Selcuk Demir (rechts) hat für Geschenke und Schoko-Nikoläuse gesorgt. Gemeinsam mit Chefarzt Mirco Kuhnigk verteilt er sie jetzt. Foto: Ralf Rottmann/ Funke Foto Services

Ein Adventskalender für jede Pflegekraft

Und wie erleben die Pflegekräfte die Weihnachtsfeiertage? Dazu kann Gabi Keldenich Auskunft geben. Sie ist als Stationsleiterin auf der Neonatologie tätig und erklärt, dass der Dienst zu Weihnachten sich kaum von anderen Diensten unterscheidet. „Die kleinen Patienten brauchen täglich unsere volle Aufmerksamkeit“, stellt sie fest.

„Untereinander sorgen wir aber schon dafür, dass in der Weihnachtszeit eine etwas andere Atmosphäre spürbar wird. Eine Kollegin bastelt zum Beispiel jedes Jahr für alle einen Adventskalender“, schildert sie den Umgang miteinander. Außerdem steht ein Tannenbaum neben einer Krippe direkt vor dem Schwesternzimmer.

Geschwister leiden mit den kleinen Patienten

Gabi Keldenich weist noch auf einen wichtigen Umstand hin, der manchmal in Vergessenheit gerät: Die gesunden Geschwisterkinder leiden oft sehr darunter, dass die weihnachtliche Feier nicht oder nur eingeschränkt stattfinden kann. Sie spüren die Sorgen und Ängste, die mit einem Krankenhausaufenthalt verbunden sind. Außerdem sind die Eltern meist bei dem kranken Geschwister auf der Station, und für den Rest der Familie läuft dann eine Art Notprogramm.

Das können die Eltern der kleinen Liliana bestätigen. Die ist erst anderthalb Jahre alt, und ein kleiner Infekt, den sie vorher hatte, entwickelte sich ausgerechnet an Heiligabend so dramatisch, dass die Eltern keine andere Möglichkeit sahen, als zur Klinik zu fahren. Dort wurde Liliana sofort stationär aufgenommen. Sie bekommt jetzt per Infusion Medikamente und ist an ein Sauerstoffgerät angeschlossen. Sie erholt sich gut und schläft inzwischen ruhig bei ihrem Papa auf dem Arm.

Der große Bruder (4) muss zu Hause bleiben

Ihr großer Bruder Piero (4 Jahre) muss aber zu Hause bleiben, er darf nicht mit auf die Station kommen, und auf seine Mama muss er auch schon die ganze Zeit verzichten, weil die bei der kleinen Schwester bleibt. So hatte er sich das Weihnachtsfest ganz sicher nicht vorgestellt.

Emrah (6 Jahre) und Muhamad (5 Jahre) haben es da etwas leichter. Die beiden Brüder hat’s gemeinsam „erwischt“. Sie liegen in einem Zweibettzimmer und sind schon wieder fit genug, um sich riesig über die beiden Geschenkpakete zu freuen, die Chefarzt Dr. Mirco Kuhnigk ihnen überreicht.

Die ganze Familie holt ihr kleines Baby ab

Besonderen Grund zur Freude hat auch John. Er ist 6 Monate alt und konnte schon am ersten Weihnachtstag entlassen werden, weil sein Zustand wieder stabil war. Er wird von der ganzen Familie abgeholt, darunter auch die beiden großen Schwestern Merida (10 Jahre) und Fiona (7 Jahre). Die Freude, dass das kleine Familienmitglied wieder an Bord ist, steht allen ins Gesicht geschrieben. Das, da sind sich Eltern und Geschwister einig, ist das schönste Weihnachtsgeschenk.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop