Zirkusartisten bereiten sich im Kloster auf Premiere vor

Bottrop-Kirchhellen. Der „Circus Verona“ gastiert gerade im Dorf. Ihr blaues Zelt haben die Künstler am Jugendkloster aufgeschlagen. So sieht’s vor der Premiere aus.

„Circus Verona“ ist derzeit zu Gast im Dorf. Das blaue Zirkuszelt steht am Jugendkloster. Heute ist die Premiere. „Im Programm haben wir unter anderem Clowns, eine Meerjungfrau im Fischernetz, Jonglage mit Feuer und eine Orientalshow mit Kamelen und Lamas“, erzählt Jessica Tränkler. Sie führt beim Circus Verona durch das Programm und arbeitet mit den Tieren. Die Show solle ein Spaß für Groß und Klein sein, so die moderierende Artistin.

Erste Tournee nach der Corona-Zwangspause

„Wir sind ein traditioneller Zirkus in modernem Stil“, so Tränkler weiter. Ihre Familie führt den Circus Verona bereits in der siebten Generation. Dabei gehe man mit der Zeit, so Tränkler. „Es gibt aktuelle Songs, neueste LED-Technik und Livegesang“. Die aktuelle Tournee ist die erste nach der Corona-Pause. ,,Das war eine harte Zeit. Man hat trainiert, aber kein Ziel vor Augen gehabt. Es war nicht abzusehen, wann es wieder richtig weiter geht, und manchmal hat einen kurz der Mut verlassen“, sagt die Künstlerin. Umso glücklicher zeigt sie sich, dass sie jetzt wieder auf Tournee dürfen.

Die Zirkusfamilie hat auch tierische Mitglieder

Zur Zirkusfamilie gehören auch tierische Mitglieder. Insgesamt gibt es etwa 25 Tiere, zum Beispiel Lamas, Kamele, Ziegen, Pferde und Hunde. Zur Tierhaltung im Zirkus gibt es auch kritische Stimmen. Der Circus Verona sei da offen, so Jessica Tränkler. „Wir haben eine gute und artgerechte Tierhaltung. Die Leute können herkommen und sich selber ein Bild davon machen. Es ist uns wichtig, dass es den Tieren gut geht. Sie sind Familienmitglieder“, betont sie. Die Tierhaltung würde zudem in jeder Stadt, stets unangekündigt, vom jeweiligen Kreisveterinäramt überprüft. ,,Bei unserer letzten Station, in Mülheim, haben wir übrigens die Note eins bekommen.“

Der Circus Verona hat auch tierische Mitglieder. Hier ist Jessica Tränkler mit einem der Pferde zu sehen. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Tiere streicheln in der Pause

Die Show dauert etwa zwei Stunden. Und in der Pause dürfen große und kleine Besucher die Tiere sogar streicheln. Außerdem können die kleinen Gäste nach der Show noch auf den Ponys reiten.

Beim Applaus vergisst man allen Stress

Bereits Montag ist der Circus Verona in Kirchhellen angekommen. Momentan laufen die letzten Vorbereitungen. Der Großteil der Arbeit finde hinter den Kulissen statt, so Tränkler. „Beim Applaus vergisst man dann den Stress drumherum. Man liebt was man tut und freut sich sehr, wenn man die Leute damit begeistert.“ Bisherige Stationen der Tournee waren unter anderem Unna, Dortmund und Essen. „Die Shows in den letzten Städten waren sehr gut besucht, wir hoffen, dass wir auch die Menschen hier in Kirchhellen verzaubern können und ein volles Haus haben werden“, so Jessica Tränkler.

Premiere, Termine und Preise „Circus Verona: Hauptstraße 90. Premiere: Donnerstag, 16 Uhr. Weitere Vorstellungen: 15. Juli, 16 Uhr; 16. Juli, 16 Uhr; 17. Juli, 11 u. 16 Uhr; 21. Juli, 16 Uhr; 22. Juli, 16 Uhr; 23. Juli, 16 Uhr; 24. Juli, 11 Uhr. Karten: 11/18/20 Euro, erm. 9/ 16/18 Euro. Do und Fr zahlen Erwachsene Kinderpreise. Karten direkt an der Tageskasse oder Reservierung unter 0163-510 62 21.

