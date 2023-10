Zirkus des Horrors: Bottroper sind zum Gruseln eingeladen

Im „Zirkus des Horrors“ sollen nicht nur die Artisten für Gänsehaut sorgen. Die gruselige Atmosphäre soll genau so verzaubern.

Bottrop. In Bottrop gastiert zur Halloween-Zeit der „Zirkus des Horrors“. Hier werden Horror-Elemente und Zirkuskunst vereint und versprechen Gänsehaut.

Wer zu alt für das Süßes-oder-Saures Ritual ist, sich an Halloween aber trotzdem so richtig gruseln möchte, für den hat Bottrop jetzt eine neue Gruselshow parat. Denn im Herbst gastiert eine besondere Form der Zirkuskunst in der Stadt. Der „Zirkus des Horrors“. Dieser verspricht ein Zirkus-Erlebnis mit garantiertem Grusel-Faktor.

Passend zur Halloween-Saison macht der „Zirkus des Horrors“ vom 20. Oktober bis zum 5. November auf Bottrops Festplatz an der Bogenstraße halt und lädt zum Gruseln ein. „Wir sind ganz anders als die Zirkusse, die man so kennt“, sagt Kevin Leppien. Er arbeitet im Zirkus und ist sich bewusst, dass die Show nicht für jeden geeignet ist. „Wir empfehlen unsere Show erst ab 14 Jahren. Es ist nun mal ein Grusel-Zirkus und für kleine Kinder ist das nichts.“

Die Karten für den Halloweenabend sind begehrt: Der Zirkus rät zum frühen Kauf

Im Horror-Zirkus präsentieren die Artisten aktuell die Show „Infernum - das Höllenfeuer“ und setzen dabei vor allem auf eine düstere Atmosphäre. „Wir erzählen während der Aufführung so zu sagen eine Geschichte. Die zieht sich durch den ganzen Abend und alles ist darauf abgestimmt“, weiß Leppien. Von Kostümen bis zur Deko sei hier alles in Grusel-Optik gehalten und auch die Acts selbst seien natürlich Halloween getreu.

„Bei uns gibt es das ganze Jahr über Halloween“, erzählt Kevin Leppien. Dennoch sei der Zirkus gerade zur Halloween Zeit sehr beliebt und Karten daher knapp. Wer am Halloween-Tag in den „Zirkus des Horrors“ möchte, der müsse auf jeden Fall im Voraus Karten kaufen. Und auch für die restlichen Spieltage in Bottrop seien schon viele Karten weg, heißt es.

Statt finden die Vorstellungen dienstags bis freitags jeweils um 19.30 Uhr, samstags um 15.30 Uhr und 19.30 Uhr und sonntags um 18 Uhr. Karten gibt es je nach Tag und Kategorie ab 15 Euro und diese können vor Ort oder im Ticket Online-Shop gekauft werden: www.zirkusdeshorrors.de

