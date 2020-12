Zeugin beobachtet Unfallflucht in Bottrop: Fahrer gefasst

Bottrop. Einen Unfallverursacher hat in Bottrop zwar eine Nachricht am beschädigten Pkw hinterlassen, war dann aber weitergefahren. Schaden: 5500 Euro.

Ein Schaden in Höhe von rund 5500 Euro ist bei einem Unfall am Samstag auf dem Kiefernweg in Bottrop entstanden. Gegen 17.10 Uhr übersah der Fahrer (26) eines Transporters laut Polizei beim Zurücksetzen den geparkten Pkw eines Bottropers (24). Anschließend hinterließ der Unfallverursacher eine Nachricht an dem beschädigten Fahrzeug, entfernte sich jedoch danach, ohne sich weiter um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Polizei stellt zunächst den Führerschein des Unfallfahrers sicher

Eine Zeugin (35) beobachtete den Unfall und verständigte kurze Zeit später die Polizei. Anhand des abgelesenen amtlichen Kennzeichens konnte im Rahmen der Ermittlungen der Unfallverursacher ausfindig gemacht werden. Aufgrund des entstandenen Schadens wurde bei dem Unfallverursacher zunächst der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Weitere Berichte aus Bottrop:

Corona-Newsblog für Bottrop: 30 neue Fälle, Inzidenz bei 176,1

Weihnachten und Corona sorgen in Bottrop für Pakete-Flut

Der Nikolaus trägt in Bottrop Bart - und Alltagsmaske