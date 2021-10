Zeugen gesucht: Kupferdiebe waren auf Zechengelände aktiv

Bottrop. Auf einem Gelände der ehemaligen Zeche Prosper-Haniel in Bottrop waren Kupferdiebe unterwegs. Die Polizei hofft auf Zeugen um die Täter zu finden

Auf dem Prosper-II-Gelände an der Knappenstraße waren aller Wahrscheinlichkeit nach Kupferdiebe unterwegs. Das meldet die Polizei, die entsprechende Tatbeute noch vor Ort finden und sicherstellen konnte. Die Täter konnten jedoch fliehen.

Eine Zeugin hatte am späten Mittwochabend verdächtige Geräusche gehört und die Einsatzkräfte alarmiert. Die mutmaßlichen Täter flüchteten daraufhin in Richtung Prosperstraße. Größere Mengen Kupfer und eine Tüte mit Werkzeug hatten sie offensichtlich vorher schon zum Abtransport bereit gelegt, so die Meldung der Polizei. Wie sich herausstellte, hatten die Täter wohl ein Fenster aufgehebelt, um ins Gebäude zu kommen.

Polizei hat eine Beschreibung der mutmaßlichen Täter

Nach den Tätern wird noch gesucht. Sie wurden wie folgt beschrieben: Einer von ihnen war Mitte 20, ca. 1,75 Meter groß, dunkle Haare, dunkle Augen, korpulent, Bart (Schnauzbart, im unteren Bereich Drei-Tage-Bart). Bekleidet war er mit einer Mütze, einem dunklen Kapuzenpullover, einer dunklen Jeans und schwarzen Schuhen. Der zweite Verdächtige war ebenfalls Mitte 20, ungefähr 1,65 Meter groß, schmale Statur, dunkel gekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter: 0800/2361 111

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop