Wirtschaft Zahl der Arbeitslosen in Bottrop geht im Juli erneut zurück

Bottrop. Die Konjunktur in Bottrop zieht an. Das macht sich auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar, meldet die Arbeitsagentur. Eine Chance für junge Leute.

Zum zweiten Mal in Folge ist die Zahl der Arbeitslosen zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote in Bottrop liegt jetzt bei 7,9; vor einem Jahr lag sie noch bei 8,7 Prozent. Und die Arbeitsagentur liest aus der Beschäftigungsentwicklung weitere gute Aussichten.

„Seit fünf Jahren haben im Juli nicht mehr so viele Menschen eine neue Arbeitsstelle gefunden“, sagt Valeska Hurraß, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen. „Ein Hinweis darauf, dass die Konjunktur anzieht und die Arbeitgeber wieder Einstellungen vornehmen. Auch wenn die neu gemeldeten Arbeitsstellen im Vergleich zum Vormonat leicht zurückgegangen sind, ist eine positive Tendenz erkennbar. Denn auch der Bestand an Arbeitslosen geht weiterhin zurück, im Vergleich zum Vorjahr sogar sehr deutlich.“

„Arbeitsmarkt aufnahmefähig für gut qualifizierte Kräfte“

Der, wenn auch leichte, Rückgang der Arbeitslosigkeit sei in mehrfacher Hinsicht eine gute Nachricht. „in den letzten beiden Jahren war im Juli immer ein leichter Anstieg festzustellen, der sich mit der Beendigung befristeter Arbeitsverhältnisse Mitte des Jahres erklären lässt.“ Besonders erfreut zeigt Hurraß sich über die Entwicklung bei den jungen Menschen. „Im Vergleich zum Vormonat haben sich zwar mehr Jugendliche arbeitslos gemeldet, aber die Zahlen stehen in keinem Vergleich zu den Jahren zuvor. Zuletzt war die Zahl der jungen Menschen, die sich nach Beendigung ihrer Ausbildung arbeitslos gemeldet haben, im Jahr 2017 auf so niedrigem Niveau. Ein Zeichen, wie aufnahmefähig der Arbeitsmarkt für gut qualifizierte Arbeitskräfte ist.“

Im Juli waren in Bottrop 4.824 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 66 weniger als im Vormonat (-1,3 Prozent). Die Arbeitslosenquote ist um 0,1 Prozentpunkt gegenüber dem Vormonat gesunken und liegt bei 7,9 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat hat die statistische Arbeitslosigkeit in Bottrop um 501 Personen abgenommen (-9,4 Prozent. Mit aktuell 421 arbeitslosen Personen unter 25 Jahren gab es einen Anstieg um 13 Jugendliche im Vergleich zum Vormonat und einen Rückgang um 124 Personen im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop