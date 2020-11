Wunschbaum für Kinder wandert ins Bottroper Rathausfoyer

Bottrop. Bottroper können wieder Geschenkwünsche für bedürftige Kinder erfüllen. Pottbrock-Stiftung und Stadt verzichten aber auf die Bescherungsfeier.

Der Wunschbaum für Kinder gehört seit vielen Jahren zur Vorweihnachtszeit wie der Nikolaus oder der Adventskalender. Auch wenn in diesem Jahr alles etwas anders ist und der Baum erstmals im Rathaus-Foyer steht: „Darauf wollen wir nicht verzichten, obwohl die schöne Bescherungsfeier für die Kinder im Spielraum in diesem Jahr nicht stattfinden kann“, so Maria Benning und Oberbürgermeister Tischler. Seit ihrer Rückkehr in die Heimatstadt Bottrop vor acht Jahren hat Maria Benning die Wunschbaum-Aktion für die nach ihrer Familie benannten Pottbrock-Stiftung unter ihre Fittiche genommen. „Und dafür sind wir besonders dankbar, da es vielen Familien wirtschaftlich nicht gut geht“, sagt Bernd Tischler.

Stiftung sorgt dafür, dass alle Geschenkwünsche vom Baum erfüllt werden

Denn die Stiftung steht für die Geschenkwünsche ein, die am Ende nicht von Bottroperinnen und Bottropern erfüllt werden. Die stehen auf Karten, die am Weihnachtsbaum vor der heiligen Barbara im Rathausfoyer zu finden sind. Die können in den nächsten Wochen von der Tanne „gepflückt“ werden und die Geschenke samt Karten bei Tanja Jesenek-Förster, Leiterin des OB-Büros, im Raum 120 abgegeben werden. Auch die Familien können später die Geschenke nur einzeln abholen und sollten vorher unter 02041/70 32 15 einen Termin ausmachen.