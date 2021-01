Workshop unterstützt Bottroperinnen auf dem Weg zur Gründung

Bottrop. Die Kampagne "Mutig. Clever. Gründerin!" wird in der Coronakrise mit kostenlosen Online-Angeboten fortgesetzt. Anmeldung erforderlich.

Die Kampagne „Mutig. Clever. Gründerin!“ geht unter Corona-Bedingungen auch im Jahr 2021 weiter: Frauen auch aus Bottrop, die darüber nachdenken, sich beruflich umzuorientieren und selbstständig zu machen, unterstützt der Workshop Nummer eins.

Individuelle berufliche Möglichkeiten entdecken

Denn am Dienstag, 26. Januar, gehen die Teilnehmerinnen online ab 10 Uhr auf eine Entdeckungsreise zu sich selbst. Sie erarbeiten sich dabei ihre individuellen beruflichen Möglichkeiten, indem sie ihre besonderen Talente, Begabungen und Fähigkeiten finden. So können sie hinterher beruflich das umsetzen, was sie sich (vielleicht heimlich) gewünscht haben. Auch der Grundstein für die Selbstständigkeit wird hier möglicherweise gelegt!

Eine Anmeldung zum Workshop ist erforderlich

Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos, allerdings wird um Anmeldung unter 0209/155 166 3 oder info@mutig-clever-gruenderin.de gebeten.

„Mutig.Clever.Gründerin!“ ist eine Kampagne in der Emscher-Lippe-Region, die Frauen ermutigen soll, sich selbstständig zu machen. Sie bietet Interessierten Hilfe und Unterstützung bei allen Themen rund um die Selbstständigkeit. Weitere Infos, auch zur Veranstaltung, unter www.mutig-clever-gruenderin.de.