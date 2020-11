Wohnungsbrand in Bottrop: Sechsköpfige Familie unverletzt

Bottrop-Kirchhellen. In einem Schlafzimmer ist am frühen Morgen ein Feuer ausgebrochen. Die Familie brachte sich rechtzeitig in Sicherheit. Feuerwehr löscht Matratze.

Die Feuerwehr Bottrop ist am Freitag um 5.05 Uhr zu einem Wohnungsbrand auf der Straße Heimersfeld in Grafenwald ausgerückt. In einem Mehrfamilienhaus war in einem Schlafzimmer ein Feuer ausgebrochen. Die sechsköpfige Familie bemerkte das Feuer rechtzeitig und konnte sich in Sicherheit bringen.

Die Feuerwehr löschte in der Wohnung eine brennende Matratze. Anschließend wurden die stark verrauchten Zimmer mit einem Lüftungsgerät entraucht.

Eltern unternahmen erste Löschversuche selbst

Die Eltern reagierten laut Feuerwehr sehr besonnen, sie unternahmen erste Löschversuche selbst und brachten gleichzeitig ihre Kinder in Sicherheit. Als letzter verließ der Vater die Wohnung und schloss die Wohnungstür, so dass der Treppenraum rauchfrei blieb.

Nach einer kurzen Untersuchung durch den Rettungsdienst war klar, dass alle Familienmitglieder unverletzt geblieben sind. Alle weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten während des Einsatzes in ihren Wohnungen bleiben.

Um 6.15 Uhr war der Einsatz für die 25 Feuerwehrleute beendet. Die Feuerwehr Bottrop war mit Einsatzkräften der Feuerwachen 1 und 2 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Grafenwald im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt die Polizei.

