Wohnungsbrand in Bottrop: 75-jähriger Bewohner tot geborgen

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bottrop in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben die Einsatzkräfte einen 75-jährigen Mann tot aufgefunden. Drei weitere Bewohner des Gebäudes haben die Feuerwehrleute mit Strickleitern aus dem ersten Obergeschoss in Sicherheit gebracht.

Wohnungsbrand in Bottrop: Das ist passiert

Nach ersten Erkenntnissen war der Brand in der Wohnung des Toten im Erdgeschoss des Gebäudes ausgebrochen. Der 75-Jährige lebte alleine in der Wohnung. Die genaue Brandursache sei noch unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Das gleiche gelte auch für die Todesursache.

Rund 40 Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr Bottrop, der Freiwilligen Feuerwehr Fuhlenbrock und der Freiwilligen Feuerwehr Eigen waren bei dem Brand im Einsatz. (fla)