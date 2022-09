Wöller Einradfahrerinnen räumen ab bei Heim-Meisterschaft

Bottrop-Kirchhellen. Achtmal Gold, neunmal Silber und fünfmal Bronze. Mit dieser Ausbeute verließen die Einradfahrerinnen aus Grafenwald die Dieter-Renz-Sporthalle.

Der VfL Grafenwald hat in der Bottroper Dieter-Renz-Halle die 1. Norddeutsche Meisterschaft in Einrad-Freestyle ausgerichtet und dabei 8 Gold-, 9 Silber- und 5 Bronzemedaillen abgeräumt. Nächste Station sind die deutschen Meisterschaften im November.

Emilia Nöcker holte den 3. Platz in der Altersklasse (AK) U13. Nike Bäumer brachte mit ihrer Kür zum Thema „Ruhrgebiet“ die Halle zum Mitklatschen und gewann in der AK U15 den 1. Platz. In der Kategorie U17 freuten sich Luisa Lehnhoff über den 2., Nia Sauerbach über den 3. Platz.

Eine fast perfekte Performance lieferte Theresa Strangemann ab und fuhr in der Altersklasse U19 auf den 1. Platz und sicherte sich zudem einen der sechs Expert-Startplätze für Sonntag. Ebenfalls fürs Expert qualifizierte sich Lara Kubiczek, die mit ihrer Kür „Exorzismus“ in ihrer AK 21+ den 2. Platz erreichte.

Anna Schulte-Bockum und Lisa Rottmann bei ihrer Paarkür., mit der sie den zweiten Platz holten Foto: Thomas Hoeser

Gleich vier erste Plätze konnten die VfL Fahrerinnen zu zweit erkämpfen: In der Altersklasse U17 siegten Stina Brauckmann und Nia Sauerbach. Sarah und Carla Schulte-Bockum (U19), Emma Heimann und Anna Götzl (U21) sowie Lara Kubiczek und Katharina Boll (21+) gewannen nicht nur ihre jeweilige Altersklasse, sondern sicherten sich auch einen Expert-Startplatz. Das VfL Expert-Team komplett machten Lisa Rottmann und Anna Schulte-Bockum, die in der Altersklasse 21+ den 2. Platz machten.

Finale mit den besten Einzel- und Paarküren

Im Kampf um den Norddeutschen Meistertitel traten am Sonntag die sechs besten Einzel- und Paarküren noch einmal an. Gewinnerin des Tages: Lara Kubiczek. Sie gewann mit einem perfekten Einzelkür-Durchlauf den Experttitel in der Kategorie „Einzelküren Expert Damen 15+“. Zudem sicherte sie sich gemeinsam mit ihrer Paarkür-Partnerin Katharina Boll den 1. Platz im Paarküren Expert. Der Vize-Meister-Titel im Paar ging ebenfalls an den VfL: Lisa Rottmann und Anna Schulte-Bockum freuten sich über den 2. Platz. Sarah und Carla Schulte-Bockum vervollständigten auf dem 3. Platz das Wöller-Treppchen.

Auch die U15-Paarküren des VfL waren erfolgreich: Katharina Surrey und Mia Von Rüden wurden Vize-Junioren-Meister. In der Kategorie Kleingruppe unter 15 Jahren konnten sich die VfLer den 2. Platz sichern. Düsterer wurde es in den Kleingruppen über 15 Jahren: Hier traten die Grafenwälder Fahrerinnen mit dem Thema „Tor zur Hölle“ an und fuhren ebenfalls auf den 2. Platz. Den silbernen Dreiklang perfekt macht die Großgruppenkür 15+ zum Thema „Feel the Fiesta“.

Nach dem erfolgreichen Wochenende starten die Vorbereitungen für die Deutsche Meisterschaft. Vom 4. bis zum 6. November geht es für die Fahrerinnen des VfL Grafenwald dafür nach Schorndorf.

