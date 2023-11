Umweltschutz Wölfin Gloria: Petition will drohenden Abschuss verhindern

Kreis Wesel. Der Abschuss der Wölfin Gloria wird geprüft. Eine Petition, die sich dagegen einsetzt, hat rasend schnell tausende Unterstützer gesammelt.

Längere Zeit war sie abgetaucht, doch seit Ende September hat die Wölfin Gloria am Niederrhein wieder Schafe im Kreis Wesel gerissen – trotz Schutzzäune. Nun will das Land die Wölfin als verhaltensauffällig abschießen lassen. Die Prüfung dazu läuft seit Mitte dieser Woche. Während im Kreis Wesel und am gesamten Niederrhein erneut zum Teil hitzig über das Für und Wieder von Wölfen diskutiert wird, gibt es seit Freitag eine Online-Petition, die sich gegen den möglichen Abschuss von Gloria richtet.

Petition gegen den Abschuss von Gloria: Das sind die Ziele

Die Petition, die auf dem Portal Change.org veröffentlicht wurde, hat innerhalb weniger Stunden schon rund 10.000 Unterschriften gesammelt (externer Link zur Petition). Der Petitionsstarter Leon Welling schreibt dazu: „In Deutschland gibt es nur etwa 600 Wölfe, was ihre Erhaltung umso wichtiger macht. Gloria trägt zur Vielfalt und Stabilität ihres Rudels bei und ihr Verlust wäre ein schwerer Schlag für die Population.” Der Titel der Petition lautet: „Verhindern Sie das Abschießen der Wölfin Gloria.“

Hintergrund: Nachdem die Wölfin am Niederrhein wiederholt hohe Zäune überwunden und Tiere gerissen hat, hat das Land Nordrhein-Westfalen ein Verfahren zum Abschuss der sogenannten Problemwölfin eingeleitet. „Damit hat der Wolf zum wiederholten Mal in kurzen Abständen als wirksam erachtete Herdenschutzmaßnahmen überwunden“, sagte ein Sprecher des nordrhein-westfälischen Umweltministeriums. Es seien weitere erhebliche wirtschaftliche Schäden zu erwarten. „Deshalb erarbeitet die Landesregierung zusammen mit dem zuständigen Kreis die Grundlagen für die Prüfung einer Entnahme des Wolfes“, so der Sprecher weiter.

Nachdem Gloria für längere Zeit unauffällig geblieben war, seien dem Tier im Zeitraum vom 27. September bis 24. Oktober sechs Vorfälle nachgewiesen, hieß es weiter. Für einen weiteren Nutztierriss am 31. Oktober liegt noch kein Analyseergebnis vor. Gloria – offiziell GW954f – lebt mit einem Rudel im 2018 ausgerufenen NRW-Wolfsschutzgebiet Schermbeck. Schäfer und Anwohner beklagen, dass die Wölfe bereits zahlreiche Tiere, vor allem Schafe, gerissen hätten und auch Schutzzäune überwänden. (rku/dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop