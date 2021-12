Wölfe nach Tier-Rissen abschießen – wie stehen Sie dazu?

Wölfe in einem Tierpark (Symbolbild): In NRW gibt es seit einigen Jahren wieder freilebende Wölfe. In den vergangenen Monaten haben sich Attacken der Wildtiere auf Schafe und Ponys gehäuft.

Bottrop-Kirchhellen/Hünxe/Dinslaken. Nach vermehrten Wolfsrissen will NRW konkrete Regeln für einen möglichen Abschuss der Tiere festlegen. Was halten Sie davon? Stimmen Sie hier ab.

40 Attacken von Wölfen auf Nutztiere gab es 2021 in NRW – allein die Hälfte im Wolfsgebiet rund um Hünxe und Kirchhellen. Dort wurden in jüngster Zeit vermehrt auch Ponys gerissen. Die Empörung ist groß, das Land will nun Regeln für Wolfsabschüsse in einer Verordnung festlegen. Wir wollen Ihre Meinung wissen, liebe Leserinnen und Leser. Stimmen Sie hier ab:

Seit Oktober 2018 hat das Umweltministerium das Gebiet am unteren Niederrhein als Wolfsgebiet Schermbeck ausgewiesen, seitdem klar war, dass Wölfin Gloria sich hier dauerhaft niedergelassen hat. Mindestens zwei Welpen zog sie bislang groß, deren Vater gehört auch zum Rudel.

Wolfsrisse: Land NRW plant konkrete Regelungen für Abschuss von Wölfen

Nach zahlreichen Nutztierrissen von Wölfen in den vergangenen Monaten plant die NRW-Landesregierung eine Wolfsverordnung mit genauen Regelungen für Wolfs-Entnahmen, also den Abschuss von Tieren. Grundlage werde dabei die entsprechende niedersächsische Regelung sein, sagte NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser (CDU). Übergeordnetes Ziel bleibe, den Artenschutz des Wolfes und den Schutz der Weidetiere in Einklang zu bringen.

„Wir würden die niedersächsische Verordnung auf nordrhein-westfälische Verhältnisse anpassen“, sagte die Ministerin. Ein Entwurf solle zu Jahresbeginn mit den Fraktionen im Landtag diskutiert werden. Nach dem bisherigen Rechtsstand seien Entnahmen nicht möglich, wie ein aktuelles Rechtsgutachten vor kurzem noch einmal bestätigt habe, bekräftigte Heinen-Esser.

