Wölfe? Erneut Shetlandpony auf Weide in Kirchhellen gerissen

Diese Bilder vom 25. Oktober 2020 sollen die Wölfe an einer Pferdeweide in Kirchhellen zeigen.

Kirchhellen/Dinslaken/Wesel. Erneut ist in Kirchhellen ein Shetlandpony vermutlich von Wölfen gerissen worden. Es wurde am Dienstagmorgen in Hardinghausen gefunden.

Nach mehreren Ponyrissen in Hünxe ist am Dienstagmorgen in Hardinghausen ein gerissenes Shetlandpony entdeckt worden. Es stand auf einer Weide in der Nähe des Reiterhofes Nabben. Inzwischen haben DNA-Spuren bewiesen, dass Wölfin „Gloria“ und ihr Rüde mit der Kennung „GW1587m“ mindestens zwei Ponys in Hünxe angegriffen haben.

Wolfsgebiet Schermbeck: Zwei Risse auf Gloria zurückzuführen

Das tote Tier wurde am Morgen Auf dem Espel entdeckt. Nach Angaben des Bürgerforums Gahlen ist das Landesumweltamt Lanuv informiert. DNA-Analysen des auf Wolfsnachweise spezialisierten Senckenberg-Institutes haben inzwischen bewiesen, dass Wölfin Gloria am 3. November in Hünxe ein Pony gerissen hatte sowie am 29. Oktober vermutlich zwei Schafe.

Der Rüde des Rudels hat am 21. Oktober in Hünxe ein Kleinpferd verletzt, Einen Tage später war in Hünxe erneut ein Pony gerissen worden. Nach Angaben des Lanuv ist ein Wolfsriss nachgewiesen, kann aber keinem speziellen Tier zugeordnet werden.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop