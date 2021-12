Wo Kirchhellener ganz spielerisch Kontakt zueinander finden

Kirchhellen. Kontakte knüpfen, den Kopf frei bekommen, Neues probieren: Das ist beim monatlichen Spieleabend für Erwachsene in Grafenwald möglich. Es gilt 2G.

Spielen ist nicht nur etwas für Kinder – sondern selbstverständlich auch für Erwachsene. Diesen Grundgedanken im Hinterkopf – und mit dem Wissen darum, dass seine eigene Familie auch gerne spielt – hat Pastoralreferent Werner Koschinski an jedem ersten Donnerstag im Monat im Pfarrheim Heilige Familie in Grafenwald einen Spieleabend für Erwachsene etabliert.

Bei den ersten beiden Treffen war die Beteiligung recht gut, hatte aber „auch noch Luft nach oben“, so Koschinski. An diesem Donnerstag gesellte sich – vermutlich pandemiebedingt – nur ein Besucher zur vierköpfigen Familie des Pastoralreferenten der Gemeinde St. Johannes.

Kirchhellener Pastoralreferent spielt, um den Kopf frei zu bekommen

Familie Koschinski bezog Thorben Schnieder, der zum zweiten Mal dabei war, gleich in ein intensives „Exploring Kittens“-Spiel ein, laut Anleitung ein Kartenspiel für Katzenliebhaber, samt Explosionen und Laserstrahlen, eine Art Russisches Roulette mit Katzenbildern. Wer die schwarze Karte zieht, „explodiert“ und scheidet aus. Wie bei allen Spielen in der Familie Koschinski darf man sich während des Spieles ungestraft alles an den Kopf werfen, so hört man auch mal ein frustriertes „Du bist doof“ von Mutter Andrea, oder gar das Sch- Wort.

Blick auf Heiligabend Der Heilige Abend wird in allen Gemeindeteilen von St. Johannes mit Outdoor-Wortgottesdiensten gefeiert. Dafür ist keine Anmeldung erforderlich. Zeitplan: 14 Uhr Weihnachtsgottesdienst Kapelle Ekel, 15 Uhr Kinderwortgottesdienst Kirchplatz St. Johannes, 15 Uhr Weihnachtsgottesdienst Kirchplatz St. Mariä Himmelfahrt, 15 Uhr Stationsgottesdienst am Familienzentrum Hl. Familie, 16.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst Kirchplatz St. Johannes, 16.30 Uhr Krippenandacht Kirchplatz Hl. Familie, 17.30 Uhr Weihnachtssegen Kirchplatz St. Mariä Himmelfahrt. Für alle Christmetten in den Kirchen sind ab Montag, 6. Dezember, Anmeldungen über die Pfarrbüros oder per Homepage nötig (2G-Regel). Zeitplan: 18 Uhr Hl. Familie, 18.30 Uhr St. Johannes, 21 Uhr St. Mariä Himmelfahrt, 22 Uhr St. Johannes.

Es geht zwar in erster Linie um die Geselligkeit, aber der 16-jährige Jakob mag es auch „andere zu ärgern“, während Hanja (15) alles eher „witzig“ findet. Thorben Schnieder genießt es, mal „nicht vor dem Fernseher zu sitzen.“ Pastoralreferent Koschinski spielt, um „mal den Kopf frei zu bekommen, an etwas anderes zu denken.“

Jeder Besucher kann auch sein eigenes Spiel mitbringen

Der Hauptzweck des Spieleabends im Pfarrheim sei, spielerisch mit anderen in Kontakt zu kommen und in Beziehung zu treten. Es sei auch wichtig, Menschen nicht vereinsamen zu lassen, beim Spiel könne jeder aktiv werden. Das Angebot sei auch zum Ausprobieren da, sagt Koschinski, der auf den großen Tischen ein Spielangebot aufgebaut hat, von den Klassikern „Cluedo“ und „Vier gewinnt“, übers beliebte Kartenspiel „Uno“ bis hin zu „Tulpenfieber“ oder „Karak.“ Jeder Besucher könne aber auch eigene Spiele mitbringen. Allerdings müsse man in dieser besonderen Zeit auch besonders verantwortlich mit den Hygieneregeln umgehen und die besondere Lage akzeptieren: „Corona spielt uns nicht in die Hände“.

Umso wichtiger vielleicht, dass es in der Adventszeit in der Pfarrei St. Johannes stimmungsvolle Impulse an allen Gemeindekirchen gibt, die teils auch draußen stattfinden. Am dritten Advent etwa geben die Pfadfinder mit einen Impuls das Friedenslicht aus Bethlehem weiter.

Der nächste Spieleabend für Erwachsene im Pfarrheim Hl. Familie an der Maystraße ist für den 6. Januar 2022 um 19 Uhr geplant. Es gilt die 2G-Regel

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop