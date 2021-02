Kirche Wintereinbruch: Kirchen in Bottroper Großpfarrei geschlossen

Für zwei Tage bleiben alle Kirchen der Großpfarrei St. Cyriakus für zwei Tage geschlossen. Das gilt für Sonntag und Montag.

Aufgrund der amtlichen Unwetterwarnung vor Eisregen, Glatteis und Schnee bleiben an

diesem Sonntag und Montag, 7. und 8. Februar, alle Kirchen der Pfarrei St. Cyriakus geschlossen.

Nachricht vor allem auch an ältere Menschen weitergeben

Propst Jürgen Cleve bittet im Namen aller Entscheidungsgremien, diese Information breit zu streuen, bitte auch durch einen kurzen Anruf bei den (älteren) Menschen, die keine E-Mails oder andere Nachrichten empfangen können.

Schutz auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Nicht nur für die möglichen Beterinnen und Beter sei das Risiko zu groß, auch die

Mitarbeiterinnen und alle die in den Öffnungszeiten in den Kirchen als

Ansprechpartner zur Verfügung stehen, könnten so zu Hause bleiben und müssten

sich keiner Gefahr auf den Hin—und Rückwegen aussetzen.

