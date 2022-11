Bottroper Metzgereien produzieren überwiegend noch selbst

Metzger Burkhard Scharun demonstriert, wie er in seiner Bottroper Wurstküche Fleischwaren herstellt.

Bottrop. Bottrops Metzger führen ein vielseitiges Angebot. Das meiste stammt aus eigener Herstellung. Wie etwa die Bottroper Kutscherwurst der Scharuns.

Ob Salami, Mett- oder Dauerwurst: Was die Bottroper Metzger anbieten, stammt vor allem aus eigener Herstellung. Die Fleischerei Urbann etwaproudziert rund 90 Prozent ihres Sortimentes selbst. Bei der Metzgerei Scharun wird seit 2002 nur noch Biofleisch verkauft. Zur Landfleischerei Overgünne in Bottrop-Kirchhellen gehört ein Bauernhof. Dementsprechend können Kunden im Ladengeschäft und online nicht nur Fleisch, sondern auch Eier, Milch oder Brot erwerben.

„Unser Kerngeschäft ist aber natürlich die Fleischerei“, erklärt Inhaber Christoph Overgünne. Auf dem Weg zur Schlachtung müssen die Tiere keine weiten Wege zurücklegen. Von seinem oder dem Hof seines Bruders Thomas in Gladbeck geht es zu einer kleinen Schlachterei nach Borken. „Wir bringen die Tiere in der Regel einen Tag früher hin, damit sie sich ausruhen können. Nach der Schlachtung werden die Tiere bei uns in der Landfleischerei weiterverarbeitet.“

Bottroper Metzger Overgünne: Schlachten lohnt sich für ihn nicht

Wieso Overgünne nicht selbst schlachtet? „Die Auflagen sind sehr streng. Das würde sich für uns überhaupt nicht lohnen und wäre eher ein Minusgeschäft.“ Perspektivisch möchte der Bottroper jedoch das Ladengeschäft vergrößern und den Hof modernisieren.

Aktuell können die Kunden im Laden zwischen verschiedenen Fleischwaren und weiteren Erzeugnissen vom Hof wählen. Darunter fallen auch vegetarische Varianten. Der Trend zur fleischlosen oder gar veganen Ernährung ist in Deutschland auf dem Vormarsch und zieht auch an den Overgünnes nicht vorbei. „Im Tagesgeschäft bemerken wir das nicht so sehr, aber bei unserem Partyservice wird eigentlich immer mindestens ein fleischloses Gericht bestellt.“

Landfleischerei Overgünne: Lippweg 10, 46244 Bottrop

Metzgerei Scharun lockt mit kreativen Angeboten

Mitten in der Bottroper City und in Kirchhellen bieten die Scharuns bio-zertifizierte Fleisch und Wurstwaren an. Seit 2002 sei die Produktion komplett auf Bio umgestellt, erzählt Inhaber Burkhard Scharun stolz. „Lediglich einzelne Gewürz oder Marmeladen fallen nicht darunter.

Ähnlich wie seine Kollegen achtet er ebenfalls darauf, dass die Scharuns möglichst viele Waren selbst produzieren. 95 Prozent des Sortiments stammen aus eigener Produktion. Und darunter finden sich einige Besonderheiten. So ist auf den Därmen der Bottroper Kutscherwurst etwa der alte Pferdemarkt verewigt. „Dazu bieten wir aktuell unsere Winterleberwurst mit gerösteten Mandeln Pfefferkuchen und Cranberrys an“, sagt Scharun. Wer es eher konventionell mag, wird natürlich auch bei den Klassikern, wie Salami oder Fleischwurst, fündig.

Adressen: Poststraße 10, 46236 Bottrop; Hauptstraße 47a, 46244 Bottrop (Kirchhellen)

Frohe Weihnachten: Zum Fest haben sich der Bottroper Metzger Burkard Scharun und sein Team etwas einfallen lassen. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Fleischerei Urbann: Fokus auf den Verkauf im Laden

In Bottrop-Boy befindet sich das Ladengeschäft der Fleischerei Urbann. Es gibt keinen Lieferdienst oder Buffetangebot. Stattdessen konzentriert sich der Betrieb auf den Fleisch- und Wurstverkauf vor Ort. 90 Prozent des Angebots stamme dabei aus eigener Produktion, heißt es auf Nachfrage. So hat die Fleischerei Urbann etwa sechs verschiedene Schinkensorten, selbst gemachte Salami oder Leberwurst im Angebot. Lediglich das Geflügel kommt von außerhalb.

Adresse: Horster Straße 371, 46240 Bottrop-Boy

Fleischerei Riesener bietet Mittagessen für unter zehn Euro

Auch die Fleischerei Riesener setzt auf Regionalität. Die Tiere kommen von Höfen in Coesfeld und Dorsten. Dementsprechend produziere der Betrieb rund 80 Prozent der angebotenen Fleisch- und Wurstwaren selbst. Lediglich spezielle Produkte, wie etwa Serranoschinken, werden extern eingekauft. Das Angebot der Fleischerei Riesener reicht von den Klassikern, wie Schwein oder Rind bis hin zu Geflügel. Zudem gibt es einen Mittagstisch. Fleischgerichte kosten meist zwischen 8 Euro und 8,50 Euro, während vegetarische Varianten bei rund 6,50 Euro liegen.

Adresse: Hauptstraße 35, 46244 Bottrop

Bellendorf Fleischerei: Mittagstisch wird abgewogen

Traditionell sitzt das Unternehmen seit 1780 in Dorsten, wobei ein Ladengeschäft auch am Bottroper Pferdemarkt angesiedelt ist. Die Produktion spielt sich aber in der hauseigenen Wurstküche in Dorsten ab. Von Fleischwurst, über Leberwurst, bis hin zu Aufschnitt und Mettwurst wird dort nahezu das gesamte Angebot selbst produziert. Lediglich Spezialitäten, wie etwa Parmaschinken, bezieht die Bellendorf Fleischerei von externen Partnern.

In Dorsten wie in Bottrop gibt es außerdem einen Mittagstisch. Kunden können sich ihre Gerichte selbst zusammenstellen, wobei der Preis durch das Gewicht der Mahlzeit bestimmt wird.

Adresse: Am Pferdemarkt 6, 46236 Bottrop

