Willy-Brandt-Gesamtschule meldet Covid-19-Infektion

Das Gesundheitsamt bietet am Donnerstag Schülern und Eltern der Droste-Hülshoff-Grundschule Coronatestungen an.

Bottrop. Nach dem positiven Test bei einem Fünftklässler sind 36 Lehrer und Schüler in Quarantäne geschickt worden. Elternabend wurde abgesagt.

Nun ist auch ein Schüler der Willy-Brandt-Gesamtschule positiv auf Covid-19 getestet worden. Nach Rücksprache mit der Schulleitung sind sechs Lehrkräfte und die 30 Schüler(innen) der betroffenen Klasse der 5. Jahrgangsstufe bis auf weiteres in Quarantäne geschickt worden. Ein für den Mittwochabend geplanter Elternabend wurde durch die Schule abgesagt. Das entsprechende Team im städtischen Gesundheitsamt ist derzeit damit beschäftigt, nach den Angaben der Beteiligten die Kontaktnachverfolgung durchzuführen und damit auch festzulegen, wer getestet werden sollte. Da in der Gesamtschule Maskenpflicht besteht, kann der Unterricht in den nicht betroffenen Klassen weitergehen, da auch die verbleibenden Lehrerinnen und Lehrer den Unterrichtsbetrieb aufrecht erhalten können.

Am Donnerstag werde allen betroffenen Schülern und Erwachsenen, die mit einem ebenfalls infizierten Erstklässler der Droste-Hülshoff-Grundschule in Kontakt standen, im Gesundheitsamt ein Corona-Test angeboten, so die Ankündigung der Stadt. Gleichzeitig stellt sie klar, dass alle Betroffenen sich bis zum Vorliegen der Ergebnisse der Abstriche in Quarantäne halten müssen. Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass die Laborkapazitäten aufgrund der Vielzahl der Tests derzeit so ausgelastet sind, dass es wahrscheinlich bis in die nächste Woche hinein dauern werde, bis die entsprechenden Abstrich-Ergebnisse vorliegen.