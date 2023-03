Öffentlicher Dienst Wieder Streik in Bottrop: Busse und Müll bleiben stehen

Bottrop. Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen in die nächste Runde: Am Dienstag bleiben die Busse in Bottrop stehen, der Müll wird nicht abgeholt.

Und wieder Streik: Weil immer noch keine Einigung im Tarifstreit im öffentlichen Dienst erzielt worden ist, gehen die Warnstreiks weiter. Am Dienstag sind in Bottrop die öffentlichen Verkehrsmittel sowie die Müllabfuhr betroffen.

Wie die Vestische mitteilt, bleiben die Busse den gesamten Dienstag im Depot stehen. Da auch die Leitstelle der Vestischen bestreikt wird, könne die Vestische keinen sicheren Linien- und Einsatzwagenverkehr gewährleisten und legt den kompletten Betrieb für 24 Stunden still. Das gilt auch für Bedarfsverkehre wie Anruf-Sammel-Taxis und Taxi-Busse.

„Mit sämtlichen Fahrten entfallen sowohl die Mobilitätsgarantie, als auch das Pünktlichkeitsversprechen. Die KundenCenter bleiben an diesem Tag ebenfalls geschlossen“, heißt es seitens der Vestischen.

Best wird bestreikt: Müll in Bottrop bleibt am Dienstag stehen

Und auch die Müllabfuhr steht am Dienstag still: Die Tonnen werden nicht abgeholt, die Straßen nicht gereinigt, der Recyclinghof bleibt geschlossen. Die Abholung der gelben Tonne ist davon nicht betroffen, der Winterdienst wird von der Best aufrechterhalten.

Die Best holt die Leerung der Tonnen nach: Die graue Tonne wird in der darauffolgenden Woche Dienstag geleert, zusätzliche Müllsäcke können dazugestellt werden. Die blauen Tonnen werden ebenfalls nachgeleert, ebenso werden die Sperrmülltermine nachgeholt. Die Leerung der Biotonne entfällt ersatzlos.

