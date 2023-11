Wieder mal Bus statt Bahnen zwischen Bottrop und Oberhausen

Bottrop. Von Freitagabend bis zum 4. Dezember fahren Busse statt Bahnen zwischen Bottrop und Oberhausen. Wegen Krankheit ging das schon am Morgen los.

Auf der Line RE 44 (Bottrop-Oberhausen-Duisburg-Moers) fahren wegen der Bahn-Großbaustelle auf der Strecke zwischen Oberhausen und Emmerich von Freitagabend (24. November) bis Montag, 4. Dezember, ohnehin Busse statt Bahnen. Am Morgen meldet die Rhein-Ruhr-Bahn: Auch am Freitag tagsüber fallen schon Bahnen aus. Grund: „kurzfristige Erkrankung von Personal“.

Betroffen sind nach Angaben des Unternehmens die stündlichen Fahrten nach Moers, die in Bottrop zur Minute 32 abfahren sollen. In Gegenrichtung fallen die Züge aus, die in Bottrop zu folgenden Zeiten hätten ankommen sollen: 10.25 Uhr (Teilausfall zwischen Moers und Duisburg), 11.25, 13.25 und von da an stündlich bis 20.25 Uhr. Ein Ersatzverkehr mit Bussen der Firmen Milo Reisen, Verhuven Reisen und Haniqi Reisen ist eingerichtet, meldet die Rhein-Ruhr-Bahn.

Ab Freitag, 24. November, bis zum frühen Morgen des 4. Dezembers, fährt die Linie RE 44 nur noch zwischen Moers und Oberhausen. Zwischen Oberhausen Hauptbahnhof, Osterfeld-Süd, Vonderort und Bottrop Hauptbahnhof fährt die Rhein-Ruhr-Bahn in dieser Zeit Schienenersatzverkehr mit Bussen.

