Einbruch Wieder Einbruch in Bottroper Schule: Energy-Drinks gestohlen

Bottrop. In die Grundschule Welheim in Bottrop sind in der Nacht zu Mittwoch bislang Unbekannte eingebrochen. Ihr Diebesgut: Energy-Drinks.

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Grundschule Welheim In der Welheimer Mark eingebrochen. Ihr Diebesgut: Energy-Drinks.

Die Einbrecher hebelten die Haupteingangstür des Hauptgebäudes auf und durchsuchten die Schränke des Lehrerzimmers. Danach brachen sie eine Tür zum Nebengebäude auf und durchsuchten dort Räume und den Flur nach Diebesgut. Aus einem Büroschrank nahmen die Einbrecher Getränkedosen (Energydrinks) mit.

Einbruch in Bottroper Grundschule: Polizei bittet um Hinweise

Wer zwischen Dienstagabend, 20 Uhr, und Mittwochmorgen, 7 Uhr, etwas Verdächtiges gesehen oder mitbekommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 0800 2361 111.

In Bottrop kommt es immer wieder zu Einbrüchen in Schulen. 22 sind im vergangenen Jahr zur Strafanzeige gebracht worden. Meist versuchen die Diebe, elektronische Geräte zu stehlen, die in den Schulen aber gut gesichert werden.

