Bei der Kundgebung gegen Rechts in Bottrop am 20. Januar protestierten rund 2500 Menschen.

Protest Wieder Demo gegen Rechts in Bottrop: Gedenken an Hanau

Bottrop Das Bündnis Buntes Bottrop veranstaltet wieder eine Kundgebung gegen Rechts. Die Teilnehmer wollen der Attentatsopfer in Hanau gedenken.

Rund 2500 Menschen haben am 20. Januar an der Demonstration gegen Rechts in der Bottroper Innenstadt teilgenommen. Nun ruft das Bündnis Buntes Bottroper wieder zu Protesten auf, am Montag, 19. Februar, um 19 Uhr auf dem Rathausplatz: in Gedenken an die Opfer von Hanau vor vier Jahren.

Am 19. Februar 2020 fand der rassistische Anschlag in Hanau statt. Der Attentäter töte neun Menschen. Zahlreiche Menschen wurden zudem schwer verletzt. Die Veranstalter wollen den Opfern des Anschlags gedenken, die an diesem Tag ihr Leben verloren haben: Ferhat Unvar, Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtović, Kaloyan Velkov, Vili-Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Said Nesar Hashemi.

Mehr zum Thema

Demo-Veranstalter: „Wir wollen zeigen, dass Bottrop bund ist und bleibt“

„Angesichts der zunehmenden Wahlerfolge rechtsextremer Parteien und der besorgniserregenden Pläne des rechtsextremen Treffens in Potsdam im November letzten Jahres müssen wir uns jetzt umso mehr für unsere demokratische Gesellschaft einsetzen“, so das Bündnis Buntes Bottrop in der Ankündigung der Demo. „Ein solcher Anschlag darf nie wieder passieren. Wie bei unserer letzten Kundgebung im Januar wollen wir wieder zeigen, dass Bottrop bunt ist und auch bunt bleibt.“

Die Veranstalter wollen mit Lichtern gedenken und „ein Zeichen für eine menschenfreundliche Stadt setzen“. Die Teilnehmer werden gebeten, Lichter in Form einer Kerze, einer Taschenlampe oder Handy mitzubringen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop