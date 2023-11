Wieder Busse statt Bahnen zwischen Bottrop und Oberhausen

Bottrop. Die Bahn baut an den Gleisen zwischen Oberhausen und Bottrop. Ab dem 24. November fahren auf der Linie RE 44 viele Busse statt Bahnen.

Die Netztochter der Deutschen Bahn baut ab Freitag, 24. November, an den Gleisen zwischen Bottrop und Oberhausen. Aus diesem Grund werden bis zum Sonntag, 3. Dezember, viele Bahnen der Linie Regionalexpress 44 zwischen Bottrop und Oberhausen durch Busse ersetzt.

Die Busse halten am Hauptbahnhof an der Haltestelle für den Schienersatzverkehr zwischen Hauptbahnhof und Parkhaus. In Vonderort halten die Busse Richtung Oberhausen und Duisburg an der Vonderbergstraße, die Richtung Bottrop Hauptbahnhof an der Hovermannstraße.

Grundsätzlich gilt: An allen Tagen werden die späten Verbindungen durch Busse ersetzt. Das gilt für die Strecke von Bottrop nach Oberhausen sowie in Gegenrichtung von Oberhausen nach Bottrop. Morgens sowie abends fallen an verschiedenen Tagen zu verschiedenen Zeiten weitere Bahnen aus. Einen Überblick darüber gibt es im Netz auf zuginfo.nrw.de und rhein-ruhr-bahn.de.

Diese Baustelle war übrigens der Grund für Falschmeldungen Ende Oktober. Im Europäischen Fahrplanzentrum der Deutschen Bahn war die Baustelle einen Monat zu früh eingetragen worden, sagt Tom Nowak, Sprecher der Rhein-Ruhr-Bahn, die den RE 44 betreibt. Von dort aus gelangten die Daten zum DB Navigator und zu den Anzeigen an den Bahnhöfen. Deshalb bekamen Fahrgäste zu lesen „Zug fällt aus“, obwohl die Züge pünktlich unterwegs waren auf der Strecke zwischen Oberhausen, Osterfeld, Vonderort und Bottrop Hauptbahnhof.

