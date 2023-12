Wie gut kann ein Lkw-Fahrer Fußgänger in der Nähe seines Fahrzeuges sehen – und wo sind die toten Winkel? Zusammen mit Jörg Zganiatz (Dekra) erfahren das die Kinder der 1c an der Nikolaus-Groß-Schule das praktisch. Hier in der Fahrerkabine: Hannah, Emily und Lina Jolie.