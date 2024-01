Am Montagmorgen ist mit glatten Straßen zu rechnen in Bottrop.

Winter Wetter in Bottrop: Schneefall am Sonntag und Montag

Bottrop In der Nacht zu Montag und am Montagmorgen soll es in Bottrop schneien. Lange hält das winterlich-weiße Wetter allerdings nicht an.

Es wird weiß zum Anfang der Woche: Die ersten Flocken in Bottrop sind schon in der Nacht zu Sonntag gefallen, am Sonntagnachmittag, in der Nacht zu Montag und am Montagvormittag nimmt der Schneefall deutlich zu.

Während im nordrhein-westfälischen Bergland laut Deutschem Wetterdienst bis zu 20 Zentimeter Schnee fallen sollen, könnten aber auch in Bottrop einige Zentimeter die Straßen bedecken. Die Temperaturen liegen am Sonntag und in der Nacht zu Montag um den Gefrierpunkt. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor gebietsweiser Glätte.

Wettervorhersage: Schnee in Bottrop von kurzer Dauer

Lange anhalten wird die Winterlandschaft allerdings nicht. Am Dienstagmorgen könnte es noch leicht schneien, danach reißt es auf und bei Temperaturen zwischen plus einem und minus einem Grad soll die Sonne scheinen. Der Mittwoch wird laut Vorhersage wolkig und niederschlagsfrei.

Richtung kommendes Wochenende steigen die Temperaturen. Anfang der kommenden Woche (ab dem 22. Januar) soll es deutlich wärmer werden bei Temperaturen zwischen sechs und zehn Grad. Der Schneespaß bleibt also ein kurzes Vergnügen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop